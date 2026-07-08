Zastareli podatki krivi za napad na iransko šolo

Visoki ameriški vojaški poveljniki so pred napadi v Iranu prezrli opozorila v obveščevalnih bazah, da so podatki o nekaterih tarčah močno zastareli, poroča CNN, ki se sklicuje na različne vire. Med odobrenimi napadi naj bi bil tudi tisti, ki je 28. februarja zadel šolo Šadžareh Tajebeh v Minabu. Po navedbah iranskih državnih medijev je bilo ubitih najmanj 168 otrok in 14 učiteljev.

Opozorila, da podatki temeljijo na več let starih informacijah in jih je treba znova preveriti, so bila po navedbah virov vključena v sisteme za pripravo tarč. Kljub temu so poveljniki nekatere cilje odobrili zaradi naglice ob začetku ameriških operacij proti Iranu. »V nekaj dneh so vedeli, kako se je zgodila napaka. Očitno je šlo za stare podatke,« je za CNN dejal eden od virov.

Napad se je zgodil med ameriškim obstreljevanjem bližnjega objekta Iranske revolucionarne garde. Satelitski posnetki naj bi kazali, da sta bila šola in vojaški objekt leta 2013 še del istega kompleksa, leta 2016 pa sta bila že ločena z ograjo, šola pa je imela tudi svoj vhod. Na posnetkih iz decembra 2025 naj bi bilo na njenem dvorišču videti več ljudi.

V napadu je bilo ubitih 168 deklic. FOTO: Mohammed Salem /Reuters

Ameriška vojska je po napadu uvedla preiskavo, vendar Pentagon njenih ugotovitev več mesecev pozneje še ni objavil. Bela hiša je sporočila, da preiskava še poteka, in poudarila, da ZDA ne napadajo civilistov. Centralno poveljstvo ameriške vojske primera zaradi interesa preiskave ni komentiralo.

Po navedbah virov so tveganje povečali tudi pritiski za hitro pripravo seznama tarč in kadrovski rezi v ekipah za zmanjševanje civilne škode.