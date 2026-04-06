Iran: Napad na univerze je strah pred napredkom

Ameriško-izraelski napadi na Iran od samega začetka z bombardiranjem dekliške šole v Minabu, ciljajo civilno infrastrukturo. Vse od kulturne dediščine z UNESCO zaščitenimi palačami do zdravstva z napadi bolnišnic. Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo na svojem družbenem omrežju grozil Iranu, rekoč da ga čaka še več napadov na mostove, če takoj ne odprejo Hormuške ožine. Toda napadi na infrastrukturo niso izvedeni brez premisleka, poleg splošnega povzročanja kaosa odražajo predvsem področja, ki jih ZDA in Izrael želita zatreti.

Ni torej presenetljivo, da je od začetka vojne, po poročanju Iranskega ministrstva za znanost in tehnologijo, bilo napadenih več kot 30 iranskih univerz. V najnovejšem združenem napadu ZDA in Izraela so močno poškodovali univerzo Šarif, eno najprestižnejših javnih znanstvenih univerz v Iranu, znano tudi kot »iranski MIT«. Podpredsednik Irana Mohammad Reza Aref, tudi sam uspešen inženir, je v odzivu na napad dejal, da Trump »ne razume, da iransko znanje ni vgrajeno v beton, ki bi ga lahko uničile bombe, prava trdnjava je volja naših profesorjev.«

Irančanka Maryam Mirzakhani je prva ženska, ki je prejala prestižno Fieldsovo medaljo za raziskave iz matematike.

Univerza Šahid Behešti v severnem Teheranu je v petek podobno komentirala ameriško-izraelski napad na svoj raziskovalni inštitut. »To sovražno dejanje ne ogroža le akademikov in znanstvenega okolja v državi, ampak je tudi jasen napad na razum, raziskovanje in svobodno misel«, so dejali v izjavi za javnost. Poleg napada na svobodno misel, je napad na univerze in drugo civilno infrastrukturo predvsem vojni zločin in kršitev mednarodnega prava.

Trump je nedavno grozil, da bo Iran »vrnil nazaj v kameno dobo«, če se ne ukloni njegovim zahtevam. Na kar se je iranski minister znanosti in tehnologije Hossein Simaei Saraf odzval, da so »ZDA z bombardiranjem univerz že prišle nazaj v kameno dobo«, piše Al Džazira. Izrael se sicer izgovarja, da »napada univerze, ki gradijo orožje«. Temu ne verjame Manouchehr Moradi iz univerze v Teheranu, ki pravi, da so univerze dom misli in dialoga ter, da nasilje v tem prostoru pomeni nasilje nad napredkom in človekovim dostojanstvom.