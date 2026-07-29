Iran napadel ameriške sile, ZDA in Savdska Arabija odgovorile v Iraku

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    Sovražnosti so med stranema izbruhnile dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom.
    Kot je Centcom zapisal na družbenem omrežju X, je Iran ameriške sile na Bližnjem vzhodu napadel v torek ob 17.45 po vzhodnoameriškem času. FOTO: Joseph Eid/AFP
    Galerija
    Kot je Centcom zapisal na družbenem omrežju X, je Iran ameriške sile na Bližnjem vzhodu napadel v torek ob 17.45 po vzhodnoameriškem času. FOTO: Joseph Eid/AFP
    R. I.
    29. 7. 2026 | 08:43
    29. 7. 2026 | 08:48
    2:39
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    Iran je to noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo ameriško Centralno poveljstvo (Centcom). Navedlo je, da so ameriške in savdske sile medtem v Iraku napadle »teroriste, povezane z Iranom«. Umrlo naj bi najmanj deset ljudi. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema.

    Kot je Centcom zapisal na družbenem omrežju X, je Iran ameriške sile na Bližnjem vzhodu napadel v torek ob 17.45 po vzhodnoameriškem času (23.45 po srednjeevropskem). Po njegovih navedbah so vse rakete uspešno prestregli. Poveljstvo ni razkrilo, kateri cilji so bili tarča napadov.

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    Ameriške in savdske sile so v Iraku to noč izvedle napade na »več logističnih in orožarskih ciljev teroristov« v vzhodnem Iraku, je še sporočil Centcom. Po navedbah ameriške vojske je šlo za odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda.

    Savdska Arabija je pred tem v torek sporočila, da je njena vojska prestregla in uničila drone, katerih tarča so bili naftni objekti na vzhodu države. FOTO: Joseph Eid/AFP
    Savdska Arabija je pred tem v torek sporočila, da je njena vojska prestregla in uničila drone, katerih tarča so bili naftni objekti na vzhodu države. FOTO: Joseph Eid/AFP

    Pri Centcomu so pri tem poudarili, da morajo iranska vojska »in njeni teroristični zavezniki prenehati z napadi, da bi se izognili nadaljnjim vojaškim odzivom ZDA«.

    Iraška neformalna koalicija, znana pod imenom Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF), je sporočila, da je v napadih na njene položaje umrlo najmanj deset pripadnikov zavezništva, ki je del t. i. osi odpora pod vodstvom Irana. Število žrtev bi po navedbah skupine lahko še naraslo, navaja AFP.

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    Savdska Arabija je pred tem v torek sporočila, da je njena vojska prestregla in uničila drone, katerih tarča so bili naftni objekti na vzhodu države. Jordanska vojska pa je danes sporočila, da je prestregla in sestrelila pet iranskih raket, ki da so letele proti jordanskem ozemlju.

    Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval. Sovražnosti so med stranema izbruhnile dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani sta se medsebojnih napadov vzdržali tri dni zapored.

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