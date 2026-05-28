Iran napadel ameriško oporišče

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je v zgodnjih jutranjih urah napadla ameriško vojaško oporišče v regiji, potem ko so ZDA ponoči izvedle nove napade na cilje na jugu Irana. Natančne lokacije napadenega oporišča v Teheranu niso razkrili.

Iz Kuvajta, kjer imajo ZDA vojaško oporišče, so sporočili, da so prestregli »sovražne raketne in brezpilotne grožnje«. Ameriška vojska je medtem potrdila, da je Iran proti Kuvajtu izstrelil balistično raketo, ki so jo kuvajtske sile uspešno prestregle. Pri tem niso navedli, ali je bila tarča ameriško oporišče, poroča BBC.

Razmere so se znova zaostrile po tem, ko so ameriške sile nad Hormuško ožino sestrelile iranske drone in napadle vojaški cilj v Bandar Abasu, strateško pomembnem pristaniškem mestu na jugu Irana. Gre za drugi ameriški napad na iranske cilje v zadnjih treh dneh; Washington vztraja, da so bili napadi izvedeni v samoobrambi.

Ameriško osrednje poveljstvo (Centcom) je iranski napad označilo za »hudo kršitev premirja«. Sporočili so še, da so iranske sile pred tem proti območju Hormuške ožine poslale pet brezpilotnikov, ki naj bi predstavljali neposredno grožnjo. Vse drone naj bi prestregli, preprečili pa so tudi izstrelitev šestega drona iz Bandar Abasa.

V Teheranu so ameriške napade obsodili kot kršitev premirja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaj je dejal, da bo Iran sprejel »vse potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti«.

Iranska državna televizija je poročala o domnevnem osnutku dogovora, ki naj bi med drugim predvideval ponovno odprtje Hormuške ožine in umik ameriških sil iz regije. FOTO: Reuters

ZDA in Izrael skušata destabilizirati islamsko republiko, pa je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP, ki jo povzema STA, danes sporočil iranski vrhovni voditelj, ajatola Modžtaba Hamenej. Iranska revolucionarna garda je medtem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo v primeru nadaljevanja napadov odločno odzvala.

»Slepi načrt sovražnika je, da po vsiljeni vojni, gospodarskem pritisku ter političnem in propagandnem obleganju ustvari razdor, s čimer želi kompenzirati svoje vojaške poraze in naš narod spraviti na kolena,« je dejal Hamenej, ki se od prevzema položaja v marcu še ni pojavil v javnosti.

Napetosti med državama se stopnjujejo kljub pogajanjem o koncu trimesečne vojne, ki je močno prizadela promet skozi Hormuško ožino in povzročila rast cen energentov na svetovnih trgih. Skozi ožino sicer potuje približno petina svetovne trgovine z utekočinjenim zemeljskim plinom in nafto.

FOTO: Reuters

ZDA so v začetku tedna potrdile še en niz napadov na jug Irana, v katerih so ciljale iranske raketne položaje in plovila, ki naj bi v Hormuški ožini polagala mine. Obenem so uvedle sankcije proti iranskemu organu, pristojnemu za pobiranje pristojbin ladjam, ki plujejo skozi ožino.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da ZDA z dosedanjim potekom pogajanj z Iranom niso zadovoljne. Opozoril je, da bi Washington lahko znova sprožil obsežno bombardiranje, če dogovor ne bo dosežen.

Iranska državna televizija je medtem poročala o domnevnem osnutku dogovora, ki naj bi med drugim predvideval ponovno odprtje Hormuške ožine in umik ameriških sil iz regije. Bela hiša je navedbe označila za »popolno izmišljotino«.