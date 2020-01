Iran ne bo povsem izstopil iz jedrskega sporazuma

Iranski predsednikje danes zatrdil, da Iran do nadaljnjega ne bo povsem izstopil iz mednarodnega sporazuma o svojem jedrskem programu. Je pa zatrdil, da Iran trenutno bogati več urana, kot ga je pred sklenitvijo sporazuma leta 2015.»Če bi Iran izstopil iz dogovora, bi znova uvedli sankcije Združenih narodov. To bi koristilo ameriškemu predsedniku,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal Rohani na današnjem srečanju z direktorji iranske centralne banke.Dejal je še, da Iran trenutno bogati večje količine urana, kot jih je pred sklenitvijo mednarodnega sporazuma leta 2015. Natančnih podatkov ni predstavil.Iran je leta 2015 z Nemčijo, Francijo, Veliko Britanijo, ZDA, Rusijo in Kitajsko sklenil sporazum, v skladu s katerim se je odpovedal dejavnostim za razvoj jedrskega orožja v zameno za ukinitev nekaterih gospodarskih sankcij.Potem ko so ZDA od leta 2018 sporazuma odstopile in vnovič uvedle sankcije proti Iranu, je tudi Teheran lani začel postopoma kršiti nekatera določila.Evropske podpisnice sporazuma so v torek zaradi kršitev sprožile mehanizem za reševanje sporov, ki ga predvideva sam sporazum. Cilj naj bi bil ohraniti sporazum in znotraj njega poiskati diplomatsko rešitev.Teheran se je na to odločitev za reševanje sporov kritično odzval in jo označil za pasivno potezo. Opozoril je tudi na posledice te odločitve.Rohani je sicer danes v televizijskem nagovoru dejal, da iranska vlada vsak dan dela za preprečitev vojaškega spopada ali vojne.Odnosi med Washingtonom in Teheranom so se namreč v zadnjem času močno zaostrili. ZDA so izvedle likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Sulejmanija , Iran pa je odgovoril z napadi na oporišča z ameriškimi vojaki v Iraku.