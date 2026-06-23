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    Svet

    Iran ne popušča: Hormuško ožino bomo upravljali mi

    Pomorski promet skozi ožino je od prejšnjega tedna znova stekel, vendar ladjarji zaradi nestabilnih in nepredvidljivih razmer ostajajo previdni.
    Število ladij, ki dnevno prečkajo ožino, se je povečalo. FOTO: Anwar Amro/Afp
    Galerija
    Število ladij, ki dnevno prečkajo ožino, se je povečalo. FOTO: Anwar Amro/Afp
    STA
    23. 6. 2026 | 07:03
    2:42
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    Hormuško ožino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj z ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec in predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Dodal je, da se režim v ožini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno.

    »Hormuška ožina se nikoli ne bo vrnila v stanje, kakršno je bilo pred vojno, v skladu z mednarodnim pravom jo bo upravljala Islamska republika Iran,« je Galibaf po navedbah iranskih medijev povedal po vrnitvi iz Švice.

    »Po moji oceni je bilo uspešno, zlasti kar zadeva razprave o ožini, pogovore o Libanonu, vprašanje umika sankcij v zvezi z nafto in sprostitve zamrznjenih sredstev,« je dejal glede pogovorov v letovišču Bürgenstock. Dodal je, da so ti prinesli »dobre dosežke« za Iran.

    ZDA so v ponedeljek začasno ukinile sankcije na iransko nafto, potem ko je ameriški podpredsednik JD Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), da se vrnejo v državo. Kot razlog za ukinitev sankcij ZDA izpostavljajo tudi vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino.

    »Seveda menimo, da smo še vedno na začetku procesa in da moramo nadaljevati s svojimi prizadevanji,« je dodal Galibaf. Iranski mediji so poročali, da se je na poti iz Švice ustavil tudi v Omanu, ki prav tako leži ob Hormuški ožini.

    ZDA so v ponedeljek začasno ukinile sankcije na iransko nafto. FOTO: Justin Sullivan/Getty Images via Afp
    ZDA so v ponedeljek začasno ukinile sankcije na iransko nafto. FOTO: Justin Sullivan/Getty Images via Afp

    Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar so jo Iranci v soboto znova zaprli zaradi novih izraelskih napadov na Libanon.

    Katarski in pakistanski posredniki so v ponedeljek po pogovorih v Švici sporočili, da je bila vzpostavljena »komunikacijska linija«, da bi se izognili incidentom in nesporazumom ter zagotovili varen prehod trgovskih plovil skozi Hormuško ožino.

    Pomorski promet skozi ožino je od prejšnjega tedna znova stekel, vendar ladjarji zaradi nestabilnih in nepredvidljivih razmer ostajajo previdni. Število ladij, ki dnevno prečkajo ožino, se je povečalo, vendar je še daleč od 120 do 130 ladij, ki so Hormuško ožino vsakodnevno prečkale pred vojno.

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