FT: Iran in Rusija sklenila skrivni raketni posel

Iran je sklenil skrivni orožarski posel z Rusijo v višini 500 milijonov evrov za nakup več tisoč naprednih prenosnih raket zemlja–zrak, je poročal Financial Times.

Sporazum, podpisan decembra v Moskvi, Rusijo zavezuje k dobavi 500 prenosnih izstrelitvenih enot Verba in 2.500 raket 9M336 v treh letih, je zapisal FT, pri čemer se sklicuje na iztekle ruske dokumente, ki jih je videl FT, ter na več oseb, seznanjenih s poslom.

V skladu s sporazumom naj bi bile dobave izvedene v treh tranšah med letoma 2027 in 2029, je še navedel FT. O poslu so se dogovorili med ruskim državnim izvoznikom orožja Rosoboronexport in moskovskim predstavnikom iranskega ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Teheran je za sisteme uradno zaprosil julija lani, izhaja iz pogodbe. Rusija ima z Iranom sklenjen sporazum o strateškem partnerstvu.

Pravica do samoobrambe

Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je medtem posvaril, da bo njegova država odgovorila na vsak ameriški napad, a je hkrati izrazil upanje na diplomatsko rešitev, ter dejal, da v drugi polovici tedna v Ženevi pričakuje nov krog pogovorov.

Abas Aragči trdi, da se bo Iran branil pred morebitno agresijo ZDA. FOTO: Valentin Flauraud/AFP

V pogovoru za ameriško televizijsko mrežo CBS je minister dejal, da obstaja »dobra možnost«, da bodo pogovori z ameriškimi pogajalci preprečili obnovitev vojaških napadov. Ob tem je vztrajal, da ima Iran pravico do nadaljevanja bogatenja urana za civilne namene – in da ima pravico napasti ameriške interese na Bližnjem vzhodu kot odgovor na vsakršno agresijo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Stringer/Reuters

»Če nas ZDA napadejo, imamo vso pravico, da se branimo. Če nas ZDA napadejo, je to dejanje agresije. Kar storimo kot odgovor, je dejanje samoobrambe,« je dejal Aragči. »To je upravičeno, legitimno. Naše rakete ne morejo doseči ameriških tal. Zato moramo očitno storiti nekaj drugega.«