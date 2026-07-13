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    PREMIUM   D+   |   Svet

    Iran po Hameneiju: boj za oblast se je šele začel

    V islamski republiki se nesporno dogajajo velike politične spremembe, vloga vrhovnega voditelja bo precej manjša.
    Vrhovni verski voditelj je v islamski republiki doslej imel prvo in zadnjo besedo. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    Galerija
    Vrhovni verski voditelj je v islamski republiki doslej imel prvo in zadnjo besedo. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    Boštjan Videmšek
    13. 7. 2026 | 17:00
    13. 7. 2026 | 17:09
    5:47
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    Po šestdnevni pogrebni slovesnosti in dokončnem pokopu 28. februarja ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija, na katerih so Iranci pogrešali njegovega sina in naslednika Modžtabo, ter novem valu ameriških letalskih napadov in iranskih povračilnih ukrepov so odprta številna vprašanja o prihodnosti Irana.

    Zakaj se novi iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenei ni udeležil očetovega pogreba?

    Modžtaba Hamenei je bil huje ranjen v prvih dneh izraelsko-ameriških letalskih napadov, v katerih je bil ubit tudi njegov oče, vrhovni voditelj. Kmalu zatem ga je 'svet strokovnjakov' izbral za očetovega naslednika, toda do zdaj se še ni pojavil v javnosti. V Iranu so objavili le nekaj sporočil, pod katerimi je bilo napisano njegovo ime. Med pogrebnimi slovesnostmi so številni Iranci pričakovali, da se bo novi ajatola oglasil vsaj posredno (zvočni ali videoposnetek), a se to ni zgodilo. Eden od možnih razlogov je, da novi vrhovni voditelj še ni dovolj okreval, drug pa, da so iranske varnostne sile hotele preprečiti atentat nanj in s tem morebitno bombardiranje množičnih pogrebnih manifestacij. Vsekakor je v Iranu mogoče zaznati rekonstruiranje režima – skoraj zagotovo bo vloga vrhovnega voditelja od zdaj naprej precej manjša, kot je bila v času vladavine Ruholaha Homeinija in Alija Hameneija.      

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