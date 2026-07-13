Iran po Hameneiju: boj za oblast se je šele začel

Po šestdnevni pogrebni slovesnosti in dokončnem pokopu 28. februarja ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija, na katerih so Iranci pogrešali njegovega sina in naslednika Modžtabo, ter novem valu ameriških letalskih napadov in iranskih povračilnih ukrepov so odprta številna vprašanja o prihodnosti Irana.

Zakaj se novi iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenei ni udeležil očetovega pogreba?

Modžtaba Hamenei je bil huje ranjen v prvih dneh izraelsko-ameriških letalskih napadov, v katerih je bil ubit tudi njegov oče, vrhovni voditelj. Kmalu zatem ga je 'svet strokovnjakov' izbral za očetovega naslednika, toda do zdaj se še ni pojavil v javnosti. V Iranu so objavili le nekaj sporočil, pod katerimi je bilo napisano njegovo ime. Med pogrebnimi slovesnostmi so številni Iranci pričakovali, da se bo novi ajatola oglasil vsaj posredno (zvočni ali videoposnetek), a se to ni zgodilo. Eden od možnih razlogov je, da novi vrhovni voditelj še ni dovolj okreval, drug pa, da so iranske varnostne sile hotele preprečiti atentat nanj in s tem morebitno bombardiranje množičnih pogrebnih manifestacij. Vsekakor je v Iranu mogoče zaznati rekonstruiranje režima – skoraj zagotovo bo vloga vrhovnega voditelja od zdaj naprej precej manjša, kot je bila v času vladavine Ruholaha Homeinija in Alija Hameneija.