Iran po Trumpovi zavrnitvi čaka na uradni odgovor ZDA

Iran bo po javni zavrnitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa počakal na uradni odgovor Washingtona glede predloga za ponovno odprtje Hormuške ožine, poroča BBC. Iranski zunanji minister Abas Aragči je dejal, da bo Teheran odločitev sprejel šele, ko mu bodo posredniki prenesli dokončno stališče ameriške strani.

Po navedbah BBC je Trump v soboto pred Belo hišo dejal, da iranski predlog ni sprejemljiv. Dodal je, da želi Teheran dogovor doseči čim prej, ker je po njegovih besedah v vse slabšem položaju. Aragči je v odzivu Trumpu očital tudi nasprotujoče si izjave.

Al Džazira poroča, da je Iran sedemdnevni načrt ZDA uradno posredoval prek Katarja. Teheran predlaga ponovno odprtje Hormuške ožine v enem tednu, vendar pod pogojem, da Washington izpolni več zahtev. Med njimi so sprostitev približno 12 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, odprava sankcij proti izvozu iranske nafte ter konec ameriške pomorske blokade iranskih pristanišč.

Hormuška ožina je ena ključnih svetovnih poti za prevoz energentov; v času miru po njej poteka približno petina svetovne trgovine z nafto in zemeljskim plinom. FOTO: Stringer/Reuters

Po poročanju Al Džazire bi se morale v tem obdobju končati tudi sovražnosti na drugih območjih, med drugim v Libanonu in Gazi. Hormuška ožina bi se nato ponovno odprla, zatem pa bi se začela pogajanja o širšem dogovoru, tudi o iranskem jedrskem programu.

BBC še navaja, da Iran vztraja pri pogajanjih in čaka na uradno sporočilo posrednikov. Al Džazira pa dodaja, da je Trump zavrnitev predloga v soboto že javno potrdil pred novinarji, medtem ko ameriška vlada pred tem na iranski načrt ni podala uradnega javnega odgovora.

Hormuška ožina je ena ključnih svetovnih poti za prevoz energentov; v času miru po njej poteka približno petina svetovne trgovine z nafto in zemeljskim plinom.