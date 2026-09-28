Iran pod drobnogledom zaradi domnevnega napada na ameriško oporišče

Britanska protiteroristična policija preiskuje, ali je Iran povezan z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada na vojaško letalsko oporišče v Veliki Britaniji, so danes poročali britanski mediji. Vlada v Londonu tega ni potrdila. Zaradi suma načrtovanja napada na oporišče Fairford, ki ga uporabljajo ZDA, so v nedeljo aretirali pet moških.

Policija je moške prijela na podlagi klica vaščanke o treh sumljivih vozilih in skupini zamaskiranih moških v bližini letalskega oporišča britanskega kraljevega letalstva (RAF) Fairford v grofiji Gloucestershire na zahodu države.

Oporišče je že več desetletij pomembna operativna baza ameriškega vojnega letalstva (USAF). Nazadnje so tu marca letos pristali štirje ameriški bombniki, ki so sodelovali v napadih na Iran. Bivši britanski premier Keir Starmer je namreč takrat odobril uporabo britanskih oporišč za ameriške obrambne operacije proti iranskim raketnim objektom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pristojni britanski organi še niso uradno potrdili podrobnosti o naravi ali izvoru grožnje, so pa v nedeljo aretirali pet moških zaradi suma »priprave terorističnega dejanja« in obtožb v zvezi z eksplozivnimi sredstvi. Ostajajo v priporu, na kraju dogodka pa so opazili strokovnjake za odstranjevanje eksplozivnih sredstev.

Pristojni britanski organi še niso uradno potrdili podrobnosti o naravi ali izvoru grožnje. FOTO: Ben Stansall/Afp

Ali je vpleten Iran?

Ameriški predsednik Donald Trump je minulo noč na vprašanje o osumljencih odgovoril, da »vedo vse o njih«, pri čemer je vidno prikimal, ko so ga vprašali, ali obstaja povezava z Iranom. »O tem boste kmalu slišali. Ujeli smo jih,« je dejal Trump, ne da bi navedel več podrobnosti. Pred tem je v nedeljo dejal, da so osumljenci »nameravali povzročiti veliko škodo« v oporišču, v katerem so nameščeni ameriški bombniki.

Prebivalce bližnje vasi Whelford, kjer so moške aretirali, so v nedeljo evakuirali. Dostop do vasi je bil onemogočen tudi davi, medtem ko so vaščani noč preživeli v nadomestnih nastanitvah.

Vrata letalskega oporišča Fairford so medtem danes blokirali delovni stroji, britanski obrambni minister Wes Streeting pa je sporočil, da na območju nadaljujejo preiskavo.

V jutranjem programu je minister za britanski BBC danes dejal, da »zdaj ni čas za špekulacije« o tem, ali je bil v zaroto vpleten Iran. Glede iranskih groženj Združenemu kraljestvu na splošno pa je odgovoril, da vedo, da želi Teheran škodovati Veliki Britaniji.

Po informacijah britanke policije so osumljenci državljani Velike Britanije.

Tudi britanski premier Andy Burnham je v odzivu ljudi pozval, naj o incidentu »ne špekulirajo, dokler organi ne ugotovijo vseh dejstev«. Poudaril je, da gre za zelo zaskrbljujoč incident in da bo vlada »vedno sprejela vse potrebne ukrepe« za zaščito ljudi, poroča BBC.