Iran ponuja diplomacijo, a ostaja pripravljen na vojno

Ameriški predsednik Donald Trump je prvi dan splošne razprave generalne skupščine OZN jasno opredelil svoj pogled na svet: gospodarski razmah doma in ukrepanje v tujini, kadar gre po njegovi presoji za svetovni mir ali ameriške interese. Iranu je zagrozil z uničenjem, če ne bo mirovnega dogovora, nato pa poročal o triurnem pogovoru­ svojih odposlancev s posredniki med Washingtonom in Teheranom.

Ni dvoma, da skoraj sedemmesečna vojna na Bližnjem vzhodu ogroža notranjepolitične načrte republikanskega predsednika. Njegova administracija je zagotavljala Američanom, da bo trajala tedne, ne mesece, zdaj pa visoke cene goriva jezijo tudi njegove volivce. Višji stroški goriva bi se lahko v bližnji prihodnosti prelili tudi v cene kmetijskih izdelkov. Torkov triurni pogovor z iransko delegacijo je Trump opisal kot zelo dober.