Vance: Trump bi lahko dogovor objavil še pred petkom

Donald Trump bi se lahko odločil, da še pred petkom objavi okvirni dogovor o končanju vojne z Iranom, je dejal ameriški podpredsednik J. D. Vance, potem ko je ameriški predsednik sporočil, da je bil sporazum digitalno že podpisan, navaja BBC.

Ameriški predstavniki so povedali, da so ga elektronsko podpisali Trump, Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Sicer pa je Vance memorandum o soglasju med ZDA in Iranom opisal kot dokument, dolg »približno stran in pol«, ter kot zelo splošen, veliko podrobnosti bo zato treba doreči v prihodnjih pogajanjih.

Visoki ameriški predstavniki so začeli razkrivati tudi nekatere podrobnosti dogovora. Po njihovih navedbah naj bi bila Hormuška ožina znova popolnoma odprta v petek, isti dan, ko naj bi bil dogovor uradno podpisan v Ženevi. Trump je zatrdil tudi, da ZDA ne bodo potrebovale veliko pomoči pri zagotavljanju, da ožina ostane odprta.

Hormuško ožino prečkalo pet iranskih ladij

Medtem pa je najmanj pet iranskih ladij v ponedeljek zvečer brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu, poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. V ponedeljek zvečer so območje blokade prečkali najmanj trije naftni tankerji in dve tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč je aprila odredil Trump v odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz regije, je povzel STA.

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Bo Trump dogovor objavil že pred petkom?

Po navedbah teh predstavnikov naj bi se tehnični pogovori o iranskem jedrskem programu začeli ta teden, morebitno omilitev sankcij ali sprostitev sredstev pa bodo pogojevali z izpolnjevanjem iranskih zavez iz dogovora.

Čeprav je Trump pred tem nakazal, da bodo podrobnosti sporazuma objavljene »zelo kmalu« po petkovi slovesnosti, je Vance za Fox News dejal, da bi se ameriški predsednik lahko odločil dogovor s Teheranom objaviti že pred tem.

»Pri številnih vprašanjih bomo morali te stvari razjasniti v fazi tehničnih pogajanj, toda memorandum o soglasju vzpostavlja okvir, po katerem Iranci dobijo koristi dogovora, če izpolnijo svoje obveznosti iz dogovora,« je dejal Vance.

Po Vanceovih besedah je v »prvem odstavku« dokumenta zapisano, da se bo Iran zavezal »regionalnemu miru in stabilnosti«, kar po njegovih besedah vključuje tudi prenehanje financiranja »terorističnih organizacij«. Kot je dodal, je najpomembneje, da bodo dali preverljivo zavezo, da ne bodo izdelali jedrskega orožja.

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Posebna seja o Iranu

Danes bodo na vrhu G7 v Franciji imeli posebno sejo o Iranu. Udeležili naj bi se je tudi voditelji Egipta, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Zaveznice iz skupine G7 bodo o Iranu želele razpravljati s Trumpom. Združeno kraljestvo in Francija sta namreč vodila načrte za obrambno misijo, namenjeno zaščiti plovil v Hormuški ožini.

Trump je dejal, da po njegovem mnenju ZDA pri zagotavljanju svobodne plovbe »ne bodo potrebovale veliko pomoči«, dodal pa je, da se mu ne zdi »slaba zamisel«, če bi imela v tej strateški morski poti ladjo ali dve tudi katera od drugih držav.

Dogovor bo premirje podaljšal za dodatnih 60 dni, v tem času pa naj bi strani izpogajale podrobnosti končnega sporazuma.

Po sklenitvi dogovora o končanju vojne, ki so jo z napadi na Iran konec februarja začeli ZDA in Izrael, so se iz sveta vrstili pozitivni odzivi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem naznanil, da je francosko-britanska vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe v Hormuški ožini pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v njej je po besedah premierke Georgie Meloni pripravljena tudi Italija.

Libanon je zajet v premirje

Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država je posredovala v pogajanjih, je ob nedeljski objavi preboja dejal, da dogovor vključuje »takojšnje in trajno končanje vojaških operacij na vseh frontah, tudi v Libanonu«.

Vendar po navedbah ameriških predstavnikov umik izraelskih sil z libanonskega ozemlja ni pogoj dogovora. Izrael naj bi ohranil pravico do samoobrambe, premier Benjamin Netanjahu pa je napovedal, da bodo izraelske sile ostale na varnostnih območjih v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno.

Iran je konec vojaških operacij potrdil, vendar obenem poudaril, da do ZDA še vedno goji globoko nezaupanje. Libanonski predsednik Joseph Aoun je dogovor pozdravil kot možno podlago za končanje kroga nasilja.