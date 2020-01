Iran priznal nenamerno sestrelitev ukrajinskega potniškega letala

Med 167 potniki je bilo 82 Irancev, 63 Kanadčanov, deset Švedov, štirje Afganistanci, trije Nemci, trije Britanci ter dva Ukrajinca. Vseh devet članov posadke je bilo Ukrajincev. FOTO: Reuters

Iran je danes priznal, da je iranska vojska v sredo nenamerno sestrelila ukrajinsko potniško letalo blizu Teherana, pri čemer je umrlo vseh 176 ljudi na krovu. Vojska je sporočila, da je šlo za človeško napako, potem ko se je letalo približalo občutljivemu vojaškemu območju. Iranski voditelji so se opravičili in napovedali kaznovanje odgovornih.Iranski predsednik Hasan Rohani se je opravičil za »tragedijo in neodpustljivo napako«. Na twitterju je sporočil, da je »notranja preiskava vojske ugotovila, da so rakete, ki so bile pomotoma izstreljene, povzročile strmoglavljenje ukrajinskega letala in smrt 176 nedolžnih ljudi«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Pred tem je že zunanji minister Mohamad Džavad Zarif izrazil obžalovanje, opravičilo in sožalje, ob tem pa poudaril, da je za tragičen dogodek deloma odgovoren tudi »avanturizem ZDA«.Tragedija se je namreč zgodila le nekaj ur po iranskem raketnem napadu na oporišči z ameriško vojsko v Iraku, kar je bil povračilni ukrep za ameriško likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Sulejmanija.Letalo ukrajinske letalske družbe Ukraine International Airlines je strmoglavilo samo tri minute po vzletu. Na letalu so bili večinoma Iranci. Med 167 potniki je bilo 82 Irancev, 63 Kanadčanov, deset Švedov, štirje Afganistanci, trije Nemci, trije Britanci ter dva Ukrajinca. Vseh devet članov posadke je bilo Ukrajincev.Iran je sprva sporočil, da je vzrok tehnična napaka, nato pa so se začele krepiti domneve, da so ga Iranci nenamerno sestrelil. Po ZDA in Kanadi je to na podlagi obveščevalnih podatkov trdilo tudi več zahodnih držav in Nato.