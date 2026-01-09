  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Hamenej ob množičnih protestih vztraja: Islamska republika se ne bo vdala

    Protesti, ki so se začeli zaradi gospodarskih težav, so se razširili v več kot sto mestih, pri čemer je bilo ubitih najmanj 34 protestnikov, tudi otroci.
    Protesti v Teheranu in drugih mestih v Iranu so najmočnejši protesti proti verski oblasti v zadnjih letih. Množice protestnikov  zahtevajo zrušitev vrhovnega voditelja Ajatole Ali Hameneja. FOTO: Office Of The Iranian Supreme/Reuters
    Galerija
    Protesti v Teheranu in drugih mestih v Iranu so najmočnejši protesti proti verski oblasti v zadnjih letih. Množice protestnikov  zahtevajo zrušitev vrhovnega voditelja Ajatole Ali Hameneja. FOTO: Office Of The Iranian Supreme/Reuters
    R. I., STA
    9. 1. 2026 | 09:45
    9. 1. 2026 | 11:45
    5:01
    A+A-

    Protesti po Iranu, ki so se začeli 28. decembra lani, naraščajo, saj tisoči ljudi izražajo jezo zaradi slabe gospodarske situacije v državi. V Iranu so v četrtek zvečer potekale najbolj množični protesti doslej, iranske oblasti pa so za več kot 14 ur blokirale internetne povezave. Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem, po nekaterih poročilih naj bi v četrtek streljale na protestnike.

    Hamenej proteste najostreje obsodil

    Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes v govoru, ki ga je ob vse bolj množičnih protivladnih protestih predvajala iranska televizija, vztrajal, da se islamska republika ne bo vdala. Protestnike je označil za vandale in saboterje, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Hamenej, ki je proteste najostreje obsodil, je v prvem nastopu od začetka stopnjevanja protestov.

    »Vsi bi morali vedeti, da je Islamska republika prišla na oblast s krvjo sto tisoč častnih ljudi in se ne bo vdala saboterjem,« je dejal Hamenej. »Obstajajo ljudje, katerih delo je uničevanje,« je povedal in nadaljeval, da povzročajo uničenje samo zato, da bi bil Trump zadovoljen.

    Pri tem je opozoril, da so roke ameriškega predsednika »umazane s krvjo več kot tisoč Irancev«, in napovedal, da bo »arogantni« ameriški voditelj strmoglavljen, tako kot imperialna dinastija, ki je vladala Iranu do revolucije leta 1979.

    Trump je minuli teden iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, grožnjo pa je v četrtek ponovil.

    image_alt
    Iranski vrhovni voditelj vse bolj v ozadju

    Posnetki kažejo velike množice protestnikov, ki so hodile skozi Teheran in druga mesta v Iranu.

    Ubitih najmanj 34 protestnikov

    Protesti v Teheranu in drugih mestih v Iranu so najmočnejši protesti proti verski oblasti v zadnjih letih. Množice protestnikov  zahtevajo zrušitev vrhovnega voditelja Ajatole Ali Hameneja in vrnitev izgnanega Reze Pahlavija. Protesti, ki so se začeli zaradi gospodarskih težav, so se razširili v več kot sto mestih, pri čemer je bilo ubitih najmanj 34 protestnikov, vključno s petimi otroki. Več kot 2200 ljudi je bilo aretiranih.

    Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov ubitih najmanj 45 ljudi. BBC Persian je potrdil smrt in identitete 22 oseb, medtem ko so iranske oblasti poročale o šestih mrtvih varnostnikih.

    Posnetek iz 6. januarja 2026 prikazuje iranske varnostne sile, ki uporabljajo solzivec za razpršenje protestnikov na tržnici v Teheranu, medtem ko je vodja iranske pravosodne oblasti 5. januarja napovedal, da ne bodo popuščali
    Posnetek iz 6. januarja 2026 prikazuje iranske varnostne sile, ki uporabljajo solzivec za razpršenje protestnikov na tržnici v Teheranu, medtem ko je vodja iranske pravosodne oblasti 5. januarja napovedal, da ne bodo popuščali "razgrajačem", čeprav ima javnost pravico do protestov. FOTO: AFP

    image_alt
    Kdo je voditelj, ki pooseblja islamsko republiko?

    V četrtek zvečer so na družbenih omrežjih objavljeni posnetki, ki jih je preveril BBC Persian, prikazovali so veliko množico protestnikov, ki so hodili po glavni cesti v Mašhadu, na severovzhodu države.

    'Pavlahi se bo vrnil'

    Slišati je bilo vzklike 'živel šah' (kar označuje Pavlahija ) in 'to je končna bitka! Pahlavi se bo vrnil'. V nekem trenutku je bilo na posnetkih videti moške, kako se vzpenjajo na nadvoz in odstranjujejo, kar so videti kot nadzorne kamere, pritrjene nanj. Drug posnetek je prikazoval veliko množico protestnikov, ki so hodili po glavni cesti v vzhodnem Teheranu.

    Drugod na severu so bili protestniki posneti, kako kričijo 'sramota' in 'Ne bojte se, vsi smo skupaj' po spopadu z varnostnimi silami. Drugi posnetki so prikazovali protestnike, ki so vzklikali 'smrt diktatorju' – kar se nanaša na Hameneja, poroča BBC.

    Pavlahi se je zahvalil Trumpu

    V objavi na družbenem omrežju X je Pahlavi dejal, da so »milijoni Irancev danes zvečer zahtevali svobodo«, protestnike pa je označil za »pogumne rojake«. Zahvalil se je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za to, da je »preložil odgovornost na režim«, in pozval evropske voditelje, naj storijo enako.

    Protestniki so se zbrali, medtem ko so vozila gorela, v Teheranu, Iran, v okviru naraščajočih protirežimskih nemirov, kot prikazuje posnetek zaslona iz videa na družbenih omrežjih, objavljenega 9. januarja 2026. Pri Reutersu so potrdili, da so se protestniki zbrali na ulicah v četrtek, 8. januarja. FOTO: Reuters
    Protestniki so se zbrali, medtem ko so vozila gorela, v Teheranu, Iran, v okviru naraščajočih protirežimskih nemirov, kot prikazuje posnetek zaslona iz videa na družbenih omrežjih, objavljenega 9. januarja 2026. Pri Reutersu so potrdili, da so se protestniki zbrali na ulicah v četrtek, 8. januarja. FOTO: Reuters

    Pahlavi je pozval, naj se protesti nadaljujejo v petek ob 20. uri po lokalnem času.

    Iranske državne medije so podcenjevale obseg četrtkovih nemirov. V nekaterih primerih so celo zanikali, da bi protesti sploh potekali, in objavili videoposnetke praznih ulic.

    Medtem je internetni nadzornik NetBlocks sporočil, da so njihovi podatki pokazali, da je Iran »sredi nacionalnega izpada interneta«. »Ta dogodek je sledil nizu eskalacijskih ukrepov za digitalno cenzuro, ki so ciljali na proteste po vsej državi, in ovirajo pravico javnosti do komunikacije v ključnem trenutku,« so opozorili, sklicujoč se na prejšnje izgube povezljivosti v več mestih, navaja BBC.

    Protesti so se začeli zaradi padca iranske valute, riala, in rastoče inflacije, medtem ko je režim obtožen slabe uprave in korupcije. Podobni protesti so že izbruhnili leta 2022 po smrti Mahse Amini, a trenutna mobilizacija je ena največjih od islamske revolucije leta 1979.

    Ameriški predsednik Donald Trump, ki je minuli teden iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, je po poročanju STA grožnjo v četrtek ponovil.

    »Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (...) jih bomo zelo močno udarili,« je Trump dejal v četrtek objavljeni epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show. Tudi tokrat pa je pustil odprto vprašanje, kaj konkretno namerava storiti.

