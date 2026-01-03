  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Protesti v Iranu se zaostrujejo, policija opozarja na oboroženo vstajo

    V nemirih je umrlo najmanj deset ljudi, oblasti poročajo o aretacijah, Teheran pa zavrača grožnje ZDA in poudarja, da bo preprečil nadaljnjo eskalacijo.
    Da se protesti širijo, je danes potrdila tudi iranska policija. Ob tem je posvarila, da ne bodo dopustili, da se protesti spremenijo v oboroženo vstajo. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    Da se protesti širijo, je danes potrdila tudi iranska policija. Ob tem je posvarila, da ne bodo dopustili, da se protesti spremenijo v oboroženo vstajo. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    STA
    3. 1. 2026 | 11:35
    3. 1. 2026 | 11:36
    3:40
    Protesti v Iranu, ki so izbruhnili pred tednom dni, postajajo vse bolj nasilni. Po poročanju državnih medijev je umrlo najmanj deset ljudi, med njimi pripadnik iranskih varnostnih sil, več deset so jih pridržali. Iranska policija je danes posvarila pred oboroženo vstajo, zunanji minister pa je obsodil grožnje ZDA, danes poročajo tuje agencije.

    Proteste v Iranu, ki so se začeli minulo nedeljo, je sprožilo nezadovoljstvo z gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi. Nemire spremljajo slogani proti vodstvu države, številni protestniki pa zahtevajo vrnitev monarhije, ki jo je leta 1979 strmoglavila islamska revolucija.

    Skupine ljudi naj bi po vsej državi napadale javne zgradbe. V mestu Fasa na jugu države naj bi protestniki vdrli v poslopje guvernerja, v drugih mestih priče poročajo o napadih na mošeje, v Hamedanu pa so zažgali kopijo Korana, navaja iranska tiskovna agencija Fars, ki jo danes povzema nemška tiskovna agencija dpa.

    Deset žrtev, 30 aretacij

    Državni mediji poročajo o najmanj desetih smrtnih žrtvah in 30 aretacijah, medtem ko aktivisti trdijo, da so dejanske številke bistveno višje.

    V protestih je bil ubit tudi pripadnik iranskih paravojaških sil. Po poročanju iranske agencije Mehr, ki se sklicuje na izjavo Revolucionarne garde, so ga zabodli in ustrelili med zborovanjem »oboroženih izgrednikov« v mestu Harsin na zahodu države, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

    Da se protesti širijo, je danes potrdila tudi iranska policija. Ob tem je posvarila, da ne bodo dopustili, da se protesti spremenijo v oboroženo vstajo.

    »Ne bomo dovolili sovražnikom te države, da mirne demonstracije spremenijo v nemire in oboroženo vstajo, ter bomo branili narod in ljudi do zadnjega diha,« je po poročanju dpa sporočil tiskovni predstavnik policije.

    Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zagrozil Iranu zaradi nasilja nad protestniki. Kot je sporočil, bodo ZDA, če bo Iran streljal in ubijal miroljubne protestnike, posredovale in pomagale protestnikom.

    Iranski zunanji minister Abas Aragči je v petek po poročanju AFP obsodil njegove izjave kot nepremišljene in nevarne.

    »Današnje Trumpovo sporočilo, ki je verjetno pod vplivom tistih, ki se bojijo diplomacije ali zmotno menijo, da ni potrebna, je nepremišljeno in nevarno,« je na omrežju X zapisal Aragči in spomnil, da je ameriški predsednik sam napotil nacionalno gardo v več ameriških mest.

    Iransko gospodarstvo, ki ga že desetletja bremenijo zahodne sankcije, se je znašlo pod dodatnim pritiskom, potem ko so Združeni narodi konec septembra ponovno uvedli mednarodne sankcije, povezane z jedrskim programom države, ki so bile odpravljene pred desetimi leti. Zahodne sile skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva pridobiti jedrsko orožje, kar Teheran zanika in vztraja pri miroljubnem jedrskem programu.

