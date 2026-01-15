  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V Beli hiši trdijo, da je Iran zaradi Trumpa ustavil 800 načrtovanih usmrtitev

    Ameriško vojaško posredovanje kljub temu ostaja na mizi, je sporočila Bela hiša.
    Iran pretresajo veliki protivladni protesti, ki so se v zadnjih dneh umirili, med drugim zaradi represije in teden dni trajajoče prekinitve interneta. Na fotografiji, posneti danes, so ljudje na velikem bazarju v Teheranu. FOTO: Majid Asgaripour via Reuters
    Galerija
    Iran pretresajo veliki protivladni protesti, ki so se v zadnjih dneh umirili, med drugim zaradi represije in teden dni trajajoče prekinitve interneta. Na fotografiji, posneti danes, so ljudje na velikem bazarju v Teheranu. FOTO: Majid Asgaripour via Reuters
    STA
    15. 1. 2026 | 20:42
    15. 1. 2026 | 20:43
    2:01
    A+A-

    Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je danes novinarjem povedala, da je Iran zaradi pritiska predsednika ZDA Donalda Trumpa ustavil 800 načrtovanih usmrtitev zaradi protestov. Ameriško vojaško posredovanje kljub temu ostaja na mizi, je dejala.

    image_alt
    Trump: Pobijanja v Iranu je konec, a ne izključujemo vojaškega posredovanja

    »Predsednik se zaveda, da je bilo 800 usmrtitev, ki so bile načrtovane in naj bi se izvedle v sredo, ustavljenih. Predsednik ima še vedno na voljo vse možnosti,« je dejala Leavitt in dodala, da je Trump Teheran opozoril na resne posledice, če se bo pobijanje protestnikov nadaljevalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Kaj lahko v Iranu pričakujemo v naslednjih dneh?

    Trumpa prepričali zalivski zavezniki

    AFP je že prej poročal, da so zalivski zavezniki prepričali Trumpa, naj Iranu ponudi priložnost, pri čemer se je agencija sklicevala na neimenovanega uradnika Savdske Arabije.

    Iran pretresajo veliki protivladni protesti, ki so se v zadnjih dneh umirili, med drugim zaradi represije in teden dni trajajoče prekinitve interneta. Norveška nevladna organizacija Iran Human Rights je v sredo sporočila, da so iranske varnostne sile ubile najmanj 3428 protestnikov, in opozorila, da bo končno število žrtev veliko višje.

    Iranske oblasti so ostro napadle izgrednike, za katerimi naj bi stala Izrael in ZDA ter obljubile hitro sodno obravnavo, ki se bo po mnenju aktivistov spremenila v val usmrtitev.

    Trump ni izključil nove vojaške akcije proti Iranu po sodelovanju v izraelskih napadih junija lani.

