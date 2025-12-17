Iran razkazuje orožje

Iran je nedavno v nacionalnem vesoljskem parku v Teheranu javnosti postavil na ogled del svojih vojaških zmožnosti. Med razstavljenimi predmeti je možno videti tudi ostanke Izraelske rakete, s katero so letošnje poletje napadli Iran.

Namen razstave je predvsem vrniti Irancem upanje o zmožnosti za samoobrambo proti novemu napadu, poroča The Financial Times. Razstava je odgovor na letošnji napad Izraela, v katerem je bilo v dvanajstih dneh ubitih več jedrskih znanstvenikov in vojaških poveljnikov.

Obiskovalci razstave trdijo, da bi Iran brez balističnih raket postal Gaza.

Skupaj s civilisti je v iransko-izraelski vojni bilo okoli 1000 smrtnih žrtev v Iranu in 30 v Izraelu. Bombardiranje Irana s strani Izraela je bil največji napad na Izrael v zgodovini obstoja države. Iran je s svojim napadom našel znatne luknje v prej domnevno nepreobojni železni kupoli.

Razstava kronološko sledi postopnemu pridobivanju orožja islamske države. Začne se z iransko-iraško vojno, ko Iran še ni imel nobenih raket. Razkazane so tudi rakete shahed, ki jih uporablja Rusija pri vojni z Ukrajino. Vojaški poveljnik islamske revolucionarne garde Ali Mohammad Naeini pravi, da konstantno izboljšujejo svoje vojaško orožje. Dodaja, da bi brez medcelinskih balističnih raket dvanajstdnevna vojna z Izraelom trajala 8 let.