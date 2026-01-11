  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Državni tožilec je protestnike v Iranu označil za »sovražnike Boga«

    Protesti v Iranu se širijo, oblasti stopnjujejo nasilje in nadzor. Od začetka demonstracij je bilo aretiranih na stotine ljudi.
    Protestniki v Teheranu (fotografija je iz videev iz 9. januarja). FOTO: Reuters
    Protestniki v Teheranu (fotografija je iz videev iz 9. januarja). FOTO: Reuters
    R. I.
    11. 1. 2026 | 08:48
    11. 1. 2026 | 09:48
    6:06
    Iranski protestniki so v soboto zvečer kljubovali smrtonosnemu vladnemu zatiranju in se znova zbrali na ulicah, kljub poročilom, da so varnostne sile v zadnjih treh dneh ubile ali ranile več sto ljudi, navaja BBC. Guardian, ki se sklicuje na podatke Human Rights Activists News Agency, poroča o najmanj 116 ubitih in več kot 2600 pridržanih.

    Nobelova nagrajenka za mir Širin Ebadi je opozorila na možnost »pokola pod krinko popolnega komunikacijskega mrka« ter navedla poročila o stotinah poškodb oči v eni sami teheranski bolnišnici. Amnesty International opozarja na okrepljeno in nezakonito uporabo smrtonosne sile, medtem ko številne vlade pozivajo iranske oblasti, naj prenehajo z nasiljem nad civilisti.

    Sinoči demonstriralo na tisoče ljudi

    Namen izklopa interneta je jasen, to je onemogočiti koordinacijo protestov in nadzor nad informacijami. Izklop interneta, ki so ga oblasti uvedle v četrtek, je tako protestnike v veliki meri odrezal od preostalega sveta, vendar so videoposnetki, ki so vendarle pricurljali iz države, pokazali, da je v Teheranu v noči na soboto demonstriralo na tisoče ljudi. Skandirali so »smrt Hameneju«, ter »živel šah«, piše Guardian.  Pozno v soboto so glede na videe, ki jih je preverila agencija AFP, izbruhnili novi protesti, ko so se ljudje zbrali v severnem delu Teherana. Med protesti v Teheranu je bila, tako Guardian, požgana mošeja.

    Na posnetkih je videti tudi ognjemete nad trgom Punak v Teheranu, kjer so demonstranti tolkli po loncih in vzklikali slogane v podporo dinastiji Pahlavi, ki je bila strmoglavljena po islamski revoluciji leta 1979.

    'Sovražniki boga'

    Državni tožilec Mohammad Movahedi Azad je protestnike označil za »sovražnike Boga«, kar lahko pomeni tudi smrtno kazen.

    Proteste je sprožila strma rast inflacije, a so se hitro razširili v več kot sto mest po vseh iranskih provincah in se preoblikovali v odkrite zahteve po koncu vladavine verskega klera in vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je demonstrante označil za vandale v službi tujine. Po podatkih ameriške organizacije Human Rights Activists News Agency, kot piše Guardian, je bilo po vsej državi, v vseh 31 provincah, zabeleženih več kot 570 protestov.

    Dim se dviga iz mošeje, medtem ko se protestniki zbirajo ob zaostrovanju protivladnih nemirov v Teheranu v Iranu; posnetek zaslona iz videa na družbenih omrežjih, objavljen 9. januarja 2026. FOTO: Reuters
    Dim se dviga iz mošeje, medtem ko se protestniki zbirajo ob zaostrovanju protivladnih nemirov v Teheranu v Iranu; posnetek zaslona iz videa na družbenih omrežjih, objavljen 9. januarja 2026. FOTO: Reuters
    Kljub oteženemu poročanju in izklopu interneta, ki naj bi bil hujši od tistega pred tremi leti, so v javnost prišli preverjeni posnetki iz Teherana in Mašhada, ki prikazujejo nasilne spopade, uporabo strelnega orožja, goreča vozila in ranjene protestnike. Bolnišnice poročajo o izjemnem številu žrtev; BBC Persian je potrdil identitete 26 ubitih, med njimi šest otrok, pri čemer zdravstveno osebje opisuje strelne rane v glavo in prsni koš ter pomanjkanje prostora v mrtvašnicah.

    Pahlavi poziva k nadaljevanju demonstracij

    Iz izgnanstva se oglaša Reza Pahlavi, sin zadnjega iranskega šaha, ki protestnike poziva k nadaljevanju demonstracij in stavkam ter trdi, da režim izgublja nadzor nad delom varnostnih sil, čeprav teh navedb ni mogoče neodvisno potrditi, opozarja BBC.

    Reza Pahlavi. FOTO: Joel Saget/AFP
    Reza Pahlavi. FOTO: Joel Saget/AFP

    Pahlavi se predstavlja kot začasna povezovalna figura

    Reza Pahlavi, sin zadnjega iranskega šaha, iz izgnanstva v ZDA poskuša prevzeti vlogo političnega katalizatorja. V video nagovorih in objavah na družbenih omrežjih poziva protestnike k zavzetju mestnih središč, zaposlene v naftni, prometni in javni infrastrukturi pa k organiziranim stavkam. Posebej pomemben je njegov nagovor pripadnikom varnostnih sil, ki jih poziva k neupoštevanju ukazov in prestopu na stran protestnikov.

    Pahlavi se predstavlja kot začasna povezovalna figura in zagovornik sekularnega, demokratičnega Irana, pri čemer se izogiba neposrednim zahtevam po obnovi monarhije. Hkrati trdi, da režim trpi zaradi razkroja lojalnosti znotraj varnostnega aparata, vendar teh navedb za zdaj ni mogoče neodvisno preveriti, piše BBC.

    Njegova vloga v iranski družbi ostaja dvoumna. Del protestnikov ga vidi kot simbol predrevolucionarnega Irana in možnega sogovornika Zahoda, drugi pa opozarjajo na omejeno notranjo legitimnost, generacijsko distanco in tveganje, da bi gibanje proti verski oblasti dobilo obraz izgnanske elite. Za zdaj ni jasnih znakov, da bi Pahlavi nadzoroval ali usmerjal dogajanje na terenu; protesti ostajajo izrazito decentralizirani.

    Iranske oblasti Pahlavija in protestnike obravnavajo kot orodje tujih interesov, vrhovni voditelj Hamenej pa vztraja, da islamska republika ne bo popustila. 

    Protesti so najbolj množični po letu 2022, ko je državo pretresla smrt Mahse Amini v policijskem pridržanju. 

    Mednarodni odzivi so za zdaj omejeni predvsem na politične izjave; ameriški predsednik Donald Trump pa je ob stopnjevanju napetosti dejal, da »Iran gleda v svobodo, morda kot še nikoli doslej,« in dodal, da so »ZDA so pripravljene pomagati.« Ob tem ni razkril, kot navaja STA, na kakšen način so ZDA pripravljene pomagati. Po poročanju časnikov New York Times in Wall Street Journal so pristojni ameriškemu predsedniku že predstavili možnosti vojaškega posredovanja, a naj bi zaenkrat šlo zgolj za preliminarne pogovore.

    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    FOTO: Dado Ruvic/Reuters

