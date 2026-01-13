Usoda iranskega režima skrbi tudi Kitajsko

Kaotične razmere bi lahko azijsko velesilo prisilile v odvisnosti, kakršnih si ne želi.

Padec iranskega režima bi bil za Kitajsko veliko hujši udarec od ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolása Madura: to bi namreč prineslo korenite spremembe na celotnem območju, ki je pomemben vir energentov za drugo največjo gospodarsko silo na svetu. Vojne mornarice Kitajske, Rusije, Irana in Južne Afrike so konec prejšnjega tedna začele skupne vojaške vaje v južnoafriških ozemeljskih vodah, pri čemer so osredotočene na enega od najpomembnejših koridorjev zunaj zahodne transportne mreže. Manevre, ki bodo trajali do 16. januarja, vodi Kitajska, posvečeni so predvsem zagotovitvi pomorske varnosti, kar zadeva gospodarske dejavnosti, in izboljšanju sodelovanja med vojnimi mornaricami omenjenih držav. Vaje so napovedali ob koncu prejšnjega leta in niso zamišljene kot grožnja, vendar glede ...