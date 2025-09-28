Teheran: Ponovno uvedene sankcije ZN nimajo pravne podlage

Teheran je kot neupravičeno obsodil današnjo vnovično uveljavitev sankcij Združenih narodov proti Iranu zaradi njegovega jedrskega progama. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bo Iran odločno in ustrezno odgovoril na kakršnekoli akcije, ki bodo spodkopavale pravice in interese iranskega ljudstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je na ZN naslovil pismo, v katerem je izpostavil, da »ne Iran niti katera koli država članica Združenih narodov nima obveznosti, da deluje v skladu s takšnimi nezakonitimi ukrepi«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po desetih letih znova v veljavi

Sankcije so po zeleni luči Varnostnega sveta ZN po desetih letih danes znova stopile v veljavo, potem ko so propadli večmesečni poskusi vnovičnega zagona pogajanj Teherana z ZDA in tremi evropskimi državami o njegovem jedrskem programu.

ZDA in evropske države so kljub temu zatrdile, da vnovična uveljavitev gospodarskih in drugih sankcij ne pomeni konca diplomacije.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v soboto pozval Iran, naj pristane na neposredne pogovore, ki bi potekali v dobri veri. Članice ZN pa je pozval k takojšnji uveljavitvi sankcij, da bi s pritiskom na iranske voditelje dosegli, da bodo naredili, kar je prav za njihov narod in za varnost sveta.

Zunanji ministri Velike Britanije, Francije in Nemčije so v skupni izjavi poudarili, da bodo še naprej iskali »novo diplomatsko rešitev, ki bo zagotovila, da Iran nikoli ne bo pridobil jedrskega orožja«, medtem ko Iran vztraja, da je njegov jedrski program izključno civilne narave. Zunanji ministri so še pozvali Teheran, naj se vzdrži kakršnihkoli dejanj, ki bi privedla do stopnjevanja napetosti.