Iran se dogovorja s Kitajsko o nakupu orožja, Trumpu bo spet svetoval zet

Iran je zelo blizu dogovora s Kitajsko o nakupu protiladijske manevrirne rakete, je po poročanju Reutersa navedlo šest virov, seznanjenih s pogajanji. Prav v tem času Združene države Amerike blizu iranske obale nameščajo obsežno vojaško floto za morebitni napad na Islamsko republiko.

Nadzvočne rakete imajo doseg približno 290 kilometrov in so zasnovane tako, da se lahko z nizkim in hitrim letom izognejo ladijski obrambi. Njihova namestitev bi znatno povečala iranske zmogljivosti in predstavljala grožnjo ameriškim pomorskim silam v regiji, sta za Reuters ocenila strokovnjaka za orožje.

»Če ima Iran nadzvočno zmogljivost za napad na ladje na tem območju, je to popolna prelomnica,« je dejal Danny Citrinowicz, nekdanji izraelski obveščevalni častnik in višji raziskovalec za Iran pri izraelskem možganskem trustu Inštitut za nacionalne varnostne študije. »Te rakete je zelo težko prestreči.«

Medtem so vse oči medtem uperjene v ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal, da bo odločitev o morebitnem napadu na Iran sprejel v kratkem. Ta bo, poroča britanski Guardian, deloma odvisna od presoje njegovih posebnih odposlancev, Steva Witkoffa in zeta Jareda Kushnerja, ki bosta vodila pogovore v Ženevi, predvidene za četrtek.

Če dogovora ne bo, je Trump svetovalcem povedal, da razmišlja o omejenih napadih za pritisk na Iran, če pa to ne bo mogoče, o veliko večjem napadu, s katerim bi Islamsko republiko prisilili v spremembo režima.

Amerika pošilja vojaško ladjevje proti Iranu. FOTO: Reuters

V osrednji iranski provinci Isfahan je sicer danes na tržnico strmoglavil vojaški helikopter iranskih zračnih sil. Po poročanju iranskih medijev so pri tem umrli štirje ljudje: pilot in kopilot ter prodajalca sadja na tržnici. Glede na navedbe pristojnih se je nesreča zgodila zaradi tehnične okvare.

V Iranu, ki je deležen ostrih mednarodnih sankcij, se je v zadnjih letih zgodilo več letalskih nesreč. Pristojni poročajo o težavah pri pridobivanju rezervnih delov, da bi ohranili starajočo letalsko floto v zraku, navaja AFP. V četrtek je, denimo, med vajami v zahodni provinci Hamedan v strmoglavljenju vojaškega letala umrl eden od dveh pilotov na krovu.