Iran se maščuje za ameriške napade, ki so zahtevali življenja na jugu države

Iran je po poročanju državnih medijev in jordanskih oboroženih sil izvedel napade na ameriške vojaške baze v Iraku in Jordaniji, potem ko so ameriške sile v torek nadaljevale napade na Iran, poroča britanski BBC. Iranski rdeči polmesec je sporočil, da so v ameriškem raketnem napadu umrli štirje ljudje, med njimi otrok, ko so šrapneli zadeli hišo v Siriku na jugu države, kjer je potekalo poročno slavje. Več kot 50 ljudi je bilo ranjenih.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da so napadi na Iran sledili »nedavnim poskusom napadov« Islamske revolucionarne garde (IRGC) na komercialne ladje v Hormuški ožini. IRGC je odvrnila, da bodo ZDA obžalovale napade: do zgodnjih jutranjih je v povračilo izstrelil balistične rakete na oporišče ameriških marincev v jordanski Akabi, poroča iranska poluradna tiskovna agencija Tasnim.

Jordanske oborožene sile so sporočile, da so prestregle 13 balističnih raket, od katerih jih je bilo 10 uničenih, tri pa so padle na oddaljena območja. V napadu iz Irana ni bilo smrtnih žrtev ali poškodb. Kuvajtska vojska pa je sporočila, da se je njena zračna obramba v sredo zjutraj odzvala na iranske raketne napade. O napadih iz Irana so poročali tudi v Bahrajnu.

Na fotografiji razdejanje po ameriškem napadu v Siriku. FOTO: iranski Rdeči polmesec/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek popoldne, ko so ZDA napovedale nove napade, posvaril Iran, da bo »ponovno napaden na veliko močnejši in višji ravni«, če se bo maščeval, piše BBC. Najnovejša zaostritev sledi prvim znanim ameriškim napadom na Iran od konca julija v začetku tega tedna, ko so ameriške sile napadle raketni izstrelišči na otoku Larak v Hormuški ožini. Teheran se je odzval z izstrelitvijo raket na ameriške letalske baze v Jordaniji in brezpilotnega letala na Združene arabske emirate.

Najnovejša zaostritev sledi ameriškemu napadu na iranski raketni izstrelišči na otoku Larak v Hormuški ožini. Na arhivski fotografiji ladje v ožini. FOTO: Atta Kenare/AFP

Centcom je sporočil, da so ameriške sile začele napadati tarče IRGC ob štirih popoldne po srednjeevropskem času in da so jih končale do sredinih zgodnjih jutranjih ur. Iranski državni mediji so poročali, da so izstrelki zadeli območja Čabaharja in Konaraka ter letališče v Džiroftu, eksplozije pa so bile slišati na otoku Kešm in v Bandar Abasu.

Kapitan ameriške mornarice Tim Hawkins je v imenu Centcoma za BBC povedal, da so seznanjeni s poročili iranskih državnih medijev o napadu v Siriku, in dodal: »Ameriška vojska nikoli ne cilja civilistov – za razliko od IRGC.«

Pol leta vojne v Iranu

ZDA in Izrael sta 28. februarja začela obsežne napade na Iran, Iran pa se je odzval z napadom na Izrael, ameriške oporišča in zavezniške države v Perzijskem zalivu ter dejansko zaprl Hormuško ožino za pomorski promet.

Sporazum o prekinitvi ognja med državama, znan kot memorandum o soglasju, je bil podpisan junija. Vendar so kmalu izbruhnile nove sovražnosti. Tako ZDA kot Iran sta obstreljevala ladje v Hormuški ožini, pri čemer je Teheran ciljal plovila, za katera trdi, da so poskušala prečkati ožino brez njegovega dovoljenja, ZDA pa so uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč.

Washington je 24. avgusta napovedal novo kampanjo sankcij, katerih cilj sta nadaljnja izolacija Teherana in razširitev sekundarnih sankcij proti njegovim zaveznikom, piše BBC. Ameriški finančni minister Scott Bessent je na srečanju finančnih ministrov G20 dejal, da so se številni »oglasili ameriški zavezniki in dejali, da bodo storili vse, kar je treba« glede sankcij proti Iranu.

Iranski predstavniki in državni mediji so kampanjo obsodili kot nadaljevanje dosedanjih ameriških gospodarskih ukrepov, ki da sledijo vojaškemu neuspehu Washingtona v konfliktu. V torek pa so državni mediji citirali iranskega predsednika Masuda Pezeškiana, ki je napovedal, da se bo Iran vrnil k sporazumu, če bodo to storile tudi ZDA.