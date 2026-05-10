Iran spet grozi z napadi na ameriške cilje v regiji

Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Teheran je danes opozoril, da bodo države, ki upoštevajo sankcije ZDA proti Iranu, imele težave pri prečkanju Hormuške ožine. Pred obalo Katarja je medtem neznani izstrelek danes zadel ladjo.

»Vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje bo vodil v močan napad na eno od ameriških središč v regiji in sovražne ladje,« je sporočila iranska revolucionarna garda, potem ko so ameriške sile v petek onesposobile dva iranska tankerja, ki sta skušala vpluti v eno od iranskih pristanišč.

Iranska vojska je nato danes opozorila, da bodo države, ki bodo upoštevale sankcije ZDA proti Iranu, imele težave pri prečkanju Hormuške ožine.

Iranci vzpostavili nov varnostni sistem

»V Hormuški ožini smo vzpostavili nov pravni in varnostni sistem. Od zdaj naprej se mora vsako plovilo, ki želi prečkati ožino, uskladiti z nami,« je dejal tiskovni predstavnik vojske in dodal, da bo nov sistem prinesel gospodarske, varnostne in politične koristi.

Britanska agencija za pomorsko trgovino (UKMTO) je medtem sporočila, da je neznani izstrelek v jutranjih urah zadel ladjo pred obalo Katarja. V incidentu ni bilo žrtev, požar na ladji pa so že pogasili, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska tiskovna agencija Fars je poročala, da je ladja plula pod ameriško zastavo in je pripadala ZDA.

Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, medtem ko so pogajanja o končanju vojne bolj ko ne zastala. Delegaciji obeh držav sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, a ti niso prinesli preboja, do novega kroga nato ni prišlo.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek dejal, da odgovor Irana na predlog ZDA za končanje vojne pričakujejo še danes. Za zdaj ni znano, ali je Teheran pakistanskim posrednikom poslal svoj odgovor. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je znova podvomil o resnosti ZDA glede mirovnih pogajanj.

»Nedavna zaostritev napetosti s strani ameriških sil v Perzijskem zalivu in njihova številna dejanja, s katerimi kršijo prekinitev ognja, so še okrepila dvome glede resnosti ameriške strani na poti diplomacije,« je dejal.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio se je medtem včeraj sestal s katarskim premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem. Razpravljala sta o razmerah v regiji, podpori ZDA pri obrambi Katarja ter pomenu nadaljnjega sodelovanja za odvračanje groženj in spodbujanje varnosti na Bližnjem vzhodu.