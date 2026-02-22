  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Iran pomorske in letalske sile članic EU razglasil za teroristične organizacije

    To je odgovor na 'nezakonito in neupravičeno' odločitev članic EU o uvrstitvi IRGC, ki je eden od stebrov iranskih sil, med teroristične organizacije.
    EU je v četrtek iransko revolucionarno gardo uvrstila na seznam terorističnih organizacij na podlagi političnega dogovora, ki so ga po brutalnem zatiranju protivladnih protestov v Iranu 29. januarja dosegli zunanji ministri EU. FOTO: Seaman Daniel Kimmelman/AFP
    EU je v četrtek iransko revolucionarno gardo uvrstila na seznam terorističnih organizacij na podlagi političnega dogovora, ki so ga po brutalnem zatiranju protivladnih protestov v Iranu 29. januarja dosegli zunanji ministri EU. FOTO: Seaman Daniel Kimmelman/AFP
    STA
    22. 2. 2026 | 11:33
    22. 2. 2026 | 11:33
    2:36
    Iran je pomorske in letalske sile držav članic Evropske unije razglasil za teroristične organizacije, potem ko je povezava v četrtek iransko revolucionarno gardo (IRGC) uvrstila na seznam terorističnih organizacij, so po poročanju iranskih medijev v soboto zvečer sporočili z iranskega zunanjega ministrstva.

    Ministrstvo je dodalo, da je to odgovor na »nezakonito in neupravičeno« odločitev držav članic EU o uvrstitvi IRGC, ki je eden od stebrov iranskih oboroženih sil, med teroristične organizacije. Poudarili so, da je to »v nasprotju s temeljnimi načeli Ustanovne listine Združenih narodov«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    Ob tem so v Teheranu navedli zakon iz leta 2019, ki so ga sprejeli po tem, ko so ZDA iransko revolucionarno gardo označile za teroristično organizacijo. Ta določa, da bodo »vse države, ki kakorkoli spoštujejo ali podpirajo odločitev ZDA, podvržene vzajemnim ukrepom«.

    EU se je s tem odzvala na nasilno zatiranje protestov, ki so se v Iranu začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se spremenili v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. FOTO: Atta Kenar/AFP
    EU se je s tem odzvala na nasilno zatiranje protestov, ki so se v Iranu začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se spremenili v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. FOTO: Atta Kenar/AFP

    EU je v četrtek iransko revolucionarno gardo uvrstila na seznam terorističnih organizacij na podlagi političnega dogovora, ki so ga po brutalnem zatiranju protivladnih protestov v Iranu 29. januarja dosegli zunanji ministri EU.

    Kakšni ukrepi bodo veljali?

    Iz Sveta EU so ob tem sporočili, da bodo s tem za IRGC veljali ukrepi v okviru sankcij EU za boj proti terorizmu. Vključujejo zamrznitev sredstev in drugega premoženja ali gospodarskih virov v državah članicah EU ter prepoved subjektom EU, da ji dajejo na voljo sredstva in gospodarske vire.

    EU se je s tem odzvala na nasilno zatiranje protestov, ki so se v Iranu začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se spremenili v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. V zatiranju protestov je ključno vlogo igrala revolucionarna garda. Ubitih je bilo več tisoč ljudi.

    Iranski parlament je nato 1. februarja vojske evropskih držav razglasil za teroristične organizacije.

    Več iz teme

    Število komentarjev: 0

