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    Svet

    Iran udaril po ameriških bazah v Bahrajnu in Kuvajtu

    Dogajanje nakazuje, da se kljub predhodnim diplomatskim prizadevanjem razmere na Bližnjem vzhodu ponovno hitro zaostrujejo.
    Ameriške sile so ponoči napadle več kot 80 ciljev na ozemlju Irana ter uničile tudi več kot 60 manjših plovil Iranske revolucionarne garde. FOTO: Hussein Faleh/AFP
    Galerija
    Ameriške sile so ponoči napadle več kot 80 ciljev na ozemlju Irana ter uničile tudi več kot 60 manjših plovil Iranske revolucionarne garde. FOTO: Hussein Faleh/AFP
    STA
    8. 7. 2026 | 07:58
    8. 7. 2026 | 08:19
    4:09
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    Napetosti na Bližnjem vzhodu so se znova močno zaostrile. Iran je v odgovor na obsežne nočne ameriške napade izvedel raketne in brezpilotne napade na ameriške vojaške objekte v Bahrajnu in Kuvajtu, je sporočila Iranska revolucionarna garda.

    Po navedbah Teherana so iranske sile zadele 85 ključnih ameriških vojaških ciljev ter sestrelile ameriški brezpilotni letalnik. Neodvisne potrditve teh trditev za zdaj ni, prav tako oblasti v Bahrajnu in Kuvajtu doslej niso poročale o žrtvah ali večji materialni škodi. Kuvajtski generalštab je sporočil, da se tamkajšnja zračna obramba odziva na napade z raketami in droni, pri čemer ni navedel, kdo je napade izvedel.

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    Ameriško-iranska igra mačke z mišjo

    Tudi v Bahrajnu so oblasti sprožile opozorilne sirene za nevarnost zračnih napadov. Ministrstvo za notranje zadeve je prebivalce pozvalo, naj ostanejo mirni in se umaknejo v najbližja varna zaklonišča. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP iz obeh držav za zdaj ni informacij o morebitnih žrtvah ali večji škodi.

    Ameriški napadi na več kot 80 ciljev v Iranu

    Do iranskega odgovora je prišlo le nekaj ur po obsežni ameriški vojaški operaciji. Ameriške sile so ponoči napadle več kot 80 ciljev na ozemlju Irana ter uničile tudi več kot 60 manjših plovil Iranske revolucionarne garde.

    Ameriško osrednje poveljstvo (CENTCOM) je sporočilo, da je bila operacija odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah Washingtona so ti napadi predstavljali neupravičeno agresijo, kršitev premirja ter resno grožnjo svobodi plovbe v eni najpomembnejših svetovnih pomorskih poti.

    Nova eskalacija prihaja v času žalovanja za nekdanjim iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem. FOTO: Alaa Al-marjani/Reuters
    Nova eskalacija prihaja v času žalovanja za nekdanjim iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem. FOTO: Alaa Al-marjani/Reuters

    Hkrati je ameriško finančno ministrstvo preklicalo tudi splošno dovoljenje za prodajo iranske nafte, s čimer je dodatno zaostrilo gospodarski pritisk na Teheran.

    Teheran ZDA obtožuje kršitve dogovora

    Iran je ameriško vojaško operacijo ostro obsodil. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Mohamad Bager Galibaf je Washington obtožil, da je grobo kršil memorandum o soglasju, ki sta ga strani sklenili sredi junija v prizadevanjih za končanje spopadov.

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    Hameneijev pogreb kot parada zmage

    Namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je napovedal, da bo Iran »odločno zaščitil svoje nacionalne interese in varnost«, ter opozoril, da bodo imele ameriške kršitve dogovora resne posledice.

    Nova eskalacija prihaja v času žalovanja za nekdanjim iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil po navedbah iranskih oblasti ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran konec februarja.

    Pogrebne slovesnosti se nadaljujejo v Iraku, v četrtek pa naj bi Hameneja pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana.

    Dogajanje nakazuje, da se kljub predhodnim diplomatskim prizadevanjem razmere na Bližnjem vzhodu ponovno hitro zaostrujejo, medsebojni vojaški napadi med ZDA in Iranom pa povečujejo tveganje za širši regionalni konflikt.

    Rutte nove ameriške napade na Iran označil za nujne

    Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili »absolutno nujni«, je danes ob prihodu na vrh Nata v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. ZDA so več deset ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Teheran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu.

    Rutte je ocenil, da so bili ameriški napadi »absolutno nujni«, saj da je Iran kršil premirje, ko je v torek napadel ladje v Hormuški ožini. »Mislim, da je ključnega pomena, da se ZDA odločno odzovejo,« je dodal.

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