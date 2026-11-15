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    Svet

    Iran z droni napadel ameriško oporišče v Bahrajnu, odjeknile eksplozije

    Iranska revolucionarna garda je prevzela odgovornost za napad s šestimi droni na ameriški radarski sistem. Bahrajnska vojska trdi, da je letala prestregla.
    Fotografija je arhivska: FOTO: AFP
    Galerija
    Fotografija je arhivska: FOTO: AFP
    STA
    15. 11. 2026 | 11:28
    15. 11. 2026 | 11:28
    3:26
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    V Bahrajnu so davi poročali o napadu z droni na tamkajšnje ameriško vojaško oporišče, ki so ga ponoči izvedle iranske sile. Iranska revolucionarna garda je prevzela odgovornost za napad v Bahrajnu, enega prvih po več tednih relativnega miru v tej državi ob Perzijskem zalivu.

    Bahrajn, kjer se nahaja pomembno oporišče ameriške mornarice, je bil v zadnjih treh dneh dvakrat tarča napadov. Ponoči so se v tej majhni otoški državi ob Perzijskem zalivu prvič po septembru oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Okrog 4. ure zjutraj po lokalnem času je odjeknilo več eksplozij, še en niz je bilo nato slišati pred 7. uro, še navaja AFP. Bahrajnska vojska je sporočila, da je prestregla več iranskih dronov in »preprečila, da bi ti dosegli svoje cilje«. Notranje ministrstvo je pred tem izdalo poziv prebivalcem, naj »ostanejo mirni, se odpravijo na najbližje varno mesto in spremljajo novice prek uradnih virov«. Odgovornost za napad je prevzela iranska revolucionarna garda (IRGC).

    »Radarski sistem zračne obrambe ZDA v helikopterskem oporišču Al Rifa v Bahrajnu je bil tarča šestih dronov, ki pripadajo letalskim silam IRGC,« so navedli v izjavi na Telegramu. »Hormuška ožina je zaprta, na vsak napad ameriškega sovražnika pa bomo odgovorili še bolj ostro in odločno,« so dodali.

    Od začetka vojne več tisoč iranskih napadov

    Iranske sile so že v petek trdile, da so zadele ameriški radar v Bahrajnu, šlo je za prvi tovrstni napad od septembra. Bahrajn je sicer od konca februarja, ko sta Izrael in ZDA z napadi na Iran sprožila vojno na Bližnjem vzhodu, prestal več tisoč iranskih napadov z droni in raketami. Bahrajn ne želi, da bi se ozemlje države »spremenilo v prizorišče za poravnavanje računov, in za te napade ter njihove posledice v celoti krivi Iran«, je danes po napadih sporočilo tamkajšnje zunanje ministrstvo.

    V zadnjih dneh medtem mediji poročajo tudi o novih eksplozijah in napadih na ladje v Hormuški ožini. Po navedbah iranske vojske je bilo v zadnjem tednu dni v ožini poškodovanih najmanj 13 tankerjev. Ameriška vojska medtem trdi, da je glavne plovne poti v ožini očistila morskih min. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov. Iran je konec februarja, ko sta ga napadla ZDA in Izrael, omejil ladijski promet skozi ožino in zahteval, da plovila za prečkanje ožine pridobijo dovoljenje iranskih oblasti. Ob tem je napadal tudi ladje, ki niso ugodile zahtevam. ZDA so v odgovor uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ameriška vojska pa naj bi zagotavljala vojaško podporo tankerjem na poti skozi ožino.

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