Iran z raketami napadel ameriški oporišči Al Asad in Erbil

Iran je z več raketami napadel letalsko oporišče Al Asad v Iraku, v katerem se nahajajo vojaki ZDA in koalicijski vojaki, poroča mednarodni tisk. Novico o napadu, do katerega je prišlo ob 23.30 uri po srednjeevropskem času, je objavila iranska televizija, na kateri so izjavili, da so oporišče napadli z več deset raketnimi izstrelki. Da je o njem obveščen predsednik ZDA, so potrdili tudi v Beli hiši.»Pogumni vojaki letalske enote islamske revolucionarne garde so v imenu mučenika, generala, izvršili uspešen napad z desetinami balističnih raket na letalsko bazo Al Asad,« je objavila iranska televizija.Posledice napada zaenkrat niso znane, sledil je dnevu, v katerem sta si obe strani po atentatu na Sulejmanijaizmenjevali grožnje. Iran je grozil, da razpolaga s 13 maščevanimi scenariji.Ameriška vojska je potrdila napad na Al Asad, ki se nahaja okoli 160 kilometrov zahodno od Bagdada, z vsaj šestimi raketami. Napadov naj bi bilo po Iraku več, ABC News poroča tudi o napadu na letalsko oporišče v Erbilu na severu Iraka, blizu meje z Iranom, kjer se nahaja šest slovenskih vojakov . Gre za pripadnike Enote za specialno delovanje, ki je urila pripadnike iraških varnostnih sil. Delujejo v kontingentu nemške vojske.Da je bilo na oporišči Al Asad in Erbil izstreljenih vsaj dvanajst raket, je potrdilo tudi ameriško obrambno ministrstvo. Potrditev je objavil tiskovni predstavnik Pentagona»V zadnjih dnevih je obrambno ministrstvo v odgovor na iranske grožnje in dejanja naredilo vse potrebno za varnost našega osebja in partnerjev. V teh oporiščih so bili zaradi indicev, da iranski režim načrtuje napade na naše sile in interese, v visoki pripravljenosti. Medtem ko ocenjujemo situacijo in se odločamo glede odgovora, bomo naredili vse potrebno, da bi zaščitili osebje ZDA, partnerjev in zaveznikov v regiji,« je še zapisal.