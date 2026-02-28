Iran–ZDA: kaj se je dogajalo v osmih mesecih stopnjevanja napetosti?

Zadnje ameriško posredovanje v Iranu se je zgodilo 22. junija lani, ko so ZDA napadle tri iranske jedrske objekte. Iran se je že naslednji dan odzval z napadom na ameriško vojaško oporišče v Katarju, pri čemer je bila povzročena omejena škoda. Dan pozneje je Donald Trump razglasil premirje.

Temu so sledila diplomatska prizadevanja za rešitev jedrskega spora, ki so potekala na različnih ravneh, a so se končala brez preboja in z uvedbo novih mednarodnih sankcij proti Iranu.

Konec leta 2025 so Iran pretresli množični protesti, potem ko je iranski rial padel na rekordno nizko vrednost. To je še okrepilo inflacijske pritiske ter podražilo hrano in druge vsakodnevne potrebščine. Osmega januarja so se po pozivu izgnanega prestolonaslednika Reze Pahlavija množice ljudi zbrale na ulicah po vsej državi, vlada pa je odgovorila z blokado interneta in mednarodnih telefonskih klicev, da bi državo odrezala od zunanjega vpliva. Sledila je brutalna represija, v kateri je umrlo na tisoče ljudi, več deset tisoč pa jih je bilo pridržanih.

Trinajstega januarja 2026 je Donald Trump pozval Irance, naj nadaljujejo s protesti in da je »pomoč na poti«. 26. januarja je na Bližnji vzhod prispela letalonosilka USS Abraham Lincoln s tremi spremljevalnimi vojnimi ladjami.

Šestega februarja so predstavniki Irana in ZDA v Omanu opravili posredne jedrske pogovore, 17. februarja so se pogajanja nadaljevala v Ženevi. Med pogajanji so ZDA na Bližnjem vzhodu zbrale največjo floto bojnih letal in zračnih plovil v zadnjih desetletjih.

Prejšnji teden je v svojem govoru o stanju države Donald Trump zatrdil, da Iran razvija rakete, ki bodo »kmalu« sposobne doseči ZDA. Državo je obtožil tudi, da po lanskih napadih poskuša znova zagnati svoj sporni jedrskih program in vztrajal, da Teheranu tega ne bo dovolil.

V četrtek, 26. februarja, je sledil še en krog pogovorov v Ženevi, ki so se končala brez preboja, kljub trditvam omanskega zunanjega ministra in posrednika Badra Albusaidija, da je bil na njih dosežen »pomemben napredek«.