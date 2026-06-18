Evropa in Pakistan hvalita preboj, Izrael opozarja, da gre za priložnost Iranu

Memorandum o soglasju med Iranom in ZDA je začel veljati, po tem, ko sta podpisala ameriški predsednik Donald Trump, in sicer med večerjo v versajski palači francoskih kraljev, in iranski predsednik Masud Pezeškian v Teheranu. Trump je priznal, da podpis memoranduma ni bil lahek, memorandum pa med mnogimi velja za precej nepriljubljenega, vrstijo se že odzivi na podpisan dokument, ki pomeni šele začetek predvidenih 60 dni časa, da se dogovorijo o ključnih točkah konflikta, med drugim o iranskem jedrskem programu.

Po poročanju Al Džazire je Mohamad Bagher Galibaf, glavni iranski pogajalec, dogovor predstavil kot rezultat iranske moči, ne popuščanja. Dejal je, da Iran v pogajanja z ZDA vstopa »s položaja moči« in da mora morebitni politični dogovor potrditi dosežke, ki jih Teheran pripisuje svojemu odporu v vojni.

Pezeškian s podpisanim memorandumom. FOTO: AFP

Esmaeil Baghaei, tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, je opozoril, da bo Iran strogo spremljal, ali ZDA izpolnjujejo obveznosti. Poudaril je tudi, da iranski raketni program ni del pogajanj, jedrska vprašanja in odprava sankcij pa naj bi bila predmet prihodnjih 60 dni pogovorov. Kenneth Katzman iz Soufan Centra opozarja, kot navaja Al Džazira, da bodo jedrska pogajanja verjetno trajala več kot predvidenih 60 dni, saj gre za tehnično zahtevna vprašanja: obogatitev urana, zaloge in nadzor.

Po poročanju Guardiana, je pakistanski premier Shehbaz Sharif – Pakistan je bil posrednik med dražavama – je pozdravil »mirno rešitev« spora med ZDA in Iranom ter čestital vodstvoma obeh držav za podpis sporazuma, za katerega trdi, da bo nemudoma omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine.

Je pa sam memorandum ponekod vnesel več razhajanj, od ogorčenja, zmedenosti, do olajšanja, navaja Guardian. V Franciji so voditelji držav skupine G7 sporazum pozdravili kot »zgodovinsko priložnost za preprečitev, da bi Iran pridobil kakršno koli jedrsko orožje«. Skupna izjava voditeljev Francije, Združenega kraljestva, Nemčije in Italije pozdravlja memorandum kot »diplomatski preboj« in »priložnost za obnovo regionalne stabilnosti«.

Evropski voditelji so bili iz pogajanj večinoma izključeni, vendar so zadovoljni, predvsem zaradi ponovnega odprtja Hormuške ožine in pretoka nafte. Emmanuel Macron je objavil posnetek Trumpovega podpisa in zapisal, da dogovor »utira pot trajnemu miru« ter omogoča ponovno odprtje Hormuške ožine, navaja Al Džazira. Dodal je, da je to pomemben korak, ki bi lahko znižal cene energije.

Britanski premier Keir Starmer pa je, kot navaja Guardian, poudaril, da mora biti po sporazumu obnovljena svobodna plovba skozi Hormuško ožino in da »Iran nikoli ne sme pridobiti jedrskega orožja«.

FOTO: Amirhosein Khorgooi/Reuters

Skepsa v Izraelu: iranskemu režimu podarili novo priložnosti

V Izraelu memorandum ni naletel na večji optimizem. Mark Regev, nekdanji višji svetovalec premierja Benjamina Netanjahuja, je opozoril, da so ZDA z odpravo gospodarskega in vojaškega pritiska Iranu dale preveč manevrskega prostora.

Po memorandumu naj bi Iran znova odprl Hormuško ožino, v zameno pa dobil izjeme pri ameriških sankcijah za izvoz nafte, naftnih derivatov in povezane bančne storitve. Šele nato naj bi sledila pogajanja o jedrskem programu in zalogah visoko obogatenega urana.

»Ožina je odprta, Iranci lahko znova izvažajo svojo nafto in s tem pridobijo prihodke. Gospodarski pritisk ste odstranili,« je dejal Regev. Dodal je, da v dogovoru za zdaj vidi predvsem to, da je Amerika »iranskemu režimu podarila novo življenjsko priložnost«.

Podobno ostro se je odzval vodja izraelske opozicije Yair Lapid. Kot navaja Guardian, je dejal, da je Netanjahu obljubljal »zgodovinsko zmago«, Izrael pa je dobil »spor z Američani, odprto Hormuško ožino za Irance, denar za revolucionarno gardo, balistične rakete usmerjene proti Izraelu in Izrael, ki čaka na hodniku kot okarani otrok«.

Kritike prihajajo v občutljivem predvolilnem obdobju. Izrael naj bi volitve izvedel pred oktobrom, Lapid in njegov zaveznik Naftali Bennett pa skušata nezadovoljstvo zaradi dogovora politično unovčiti. Tudi v izraelskih medijih se Trump, ki je v državi dolgo užival visoko podporo, sooča z ostrejšimi ocenami. David Horovitz, ustanovni urednik Times of Israel, je poraz ameriško-izraelske politike do Irana pripisal tudi »šibkosti ameriškega predsednika«. Po poročanju Guardiana naj bi Likud zato že opustil načrte, da bi v kampanji posebej poudarjal Netanjahujeve vezi s Trumpom.

Vendar izraelski odzivi niso enotni. Danny Citrinowicz, nekdanji vodja oddelka za Iran v izraelski vojaški obveščevalni službi, je ocenil, da dogovor kaže, da se je ameriška politika do Irana »končno vrnila v realnost«.

Razdeljenost tudi v ZDA

Podobno razdeljeni so odzivi v ZDA. JD Vance memorandum brani kot uspeh Trumpove administracije. Po poročanju AP je poudaril, da Iran ugodnosti ne bo dobil brez izpolnjevanja obveznosti. »Če se ne bodo vedli pravilno, ne bodo dobili nobene koristi tega dogovora,« je dejal za Fox News.

Kritike je zavrnil z oceno, da nekateri nasprotniki »verjamejo iranski propagandi«. Obenem je skušal pomiriti protiintervencionistično krilo republikancev: »Nikoli nismo bili na poti v močvirje, kakršnega so se mnogi bali, ker Donald Trump preprosto ni George W. Bush.«

Republikanski senator Lindsey Graham, eden ključnih Trumpovih zaveznikov, je po »zelo dolgem in produktivnem« pogovoru s posebnim odposlancem Stevom Witkoffom omilil stališče. Kot navaja Guardian, zdaj meni, da bi bil memorandum lahko koristen za ZDA, ker odpira Hormuško ožino in ustavlja sovražnosti z Iranom.

Drugi republikanci so precej ostrejši. Bill Cassidy je opozoril, da iranske jedrske ambicije niso bile omejene, Teheran pa se je naučil, da grožnje z zaprtjem Hormuške ožine delujejo. Ted Cruz, ki je podpiral vojno, je ocenil, da predsednik pri tem dogovoru prejema »zelo slabe nasvete«.

Kritike prihajajo tudi z demokratske strani. Nekdanja visoka uradnica administracij Baracka Obame in Joeja Bidna Susan Rice je dogovor označila za »največjo napako na področju nacionalne varnosti v zadnjih desetletjih«, senator Adam Schiff pa za skoraj popolno kapitulacijo: »Iran dobi omilitev sankcij, sprostitev zamrznjenih sredstev, možnost izvoza nafte in 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo. ZDA pa dobijo ponovitev nejasne obljube, da Iran ne bo razvil jedrskega orožja.«

Joe Kent, nekdanji Trumpov sodelavec, je pozdravil konec vojne, vendar opozoril, da bo za obstoj dogovora ključno »brzdanje Izraela« in osredotočanje na stabilnost regije. Roger Marshall, republikanski senator iz Kansasa, je dogovor označil za »zmagovit« in boljši od sporazuma iz časa Baracka Obame. Po njegovem je diplomatski uspeh tudi podpora arabskih držav.

Rami Khouri, analitik z Ameriške univerze v Bejrutu, meni, kot navaja Al Džazira, da Trump zdaj sprejema bolj »spravljive, racionalne in strateške« korake, ker razume resnost Irana in njegovih zaveznikov.