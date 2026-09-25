Iran ZDA predstavil konkreten načrt za končanje vojne

Da je Iran pripravljen na dialog z ZDA, je bilo znano že po torkovih posrednih pogovorih ob robu generalne skupščine ZN in sredinem nastopu iranskega predsednika Masuda Pezeškiana. Zdaj pa je Teheran predstavil tudi konkretnejši predlog za končanje vojne.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v četrtek povedal, da je Iran ZDA prek posrednikov poslal načrt, po katerem bi se ob izpolnitvi določenih pogojev Hormuška ožina odprla v sedmih dneh, nato pa bi se znova začela pogajanja o iranskem jedrskem programu. Podrobnosti pogojev ni razkril, dejal pa je, da ne presegajo tistega, o čemer sta se državi dogovarjali junija. Iran je po njegovih besedah pripravljen načrt začeti izvajati takoj, ko bi vanj privolil Washington.

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Iranski predsednik je izrazil pripravljenost, da bi Teheran omogočil mednarodno preverjanje svojega jedrskega programa, in ponovil, da Iran ne želi razviti jedrskega orožja.

Bela hiša medtem po navedbah ameriških medijev ocenjuje, da pogovori prek posrednikov potekajo konstruktivno, vendar se Washington pri morebitnem sporazumu ne želi prenagliti.