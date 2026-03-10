Iran grozi: Pazite, da ne boste vi eliminirani, tudi večjim ni uspelo

Iranska revolucionarna garda je zatrdila, da bodo oni »določili konec vojne«, zunanji minister Abas Aragči pa je sporočil, da so pripravljeni izvajati napade »tako dolgo, kot bo treba«. Izjave Teherana sledijo ponedeljkovi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bo konflikt končal kmalu.

»Mi smo tisti, ki bomo določili konec vojne,« je v izjavi, ki jo navajajo iranski mediji, sporočila revolucionarna garda. Kot je dodala, so pogoji na bojišču in prihodnost regije v rokah iranskih oboroženih sil. Če se bodo napadi ZDA in Izraela nadaljevali, Teheran glede na sporočilo revolucionarne garde ne bo dovolil izvoza niti litra nafte iz regije, so še dodali v izjavi.

Tudi zunanji minister Aragči je zatrdil, da je njegova država pripravljena nadaljevati napade »tako dolgo, kot bo treba«. Kot je še dejal za ameriški PBS News, pogajanja z ZDA niso več na mizi.

Ameriški predsednik Trump je pred tem v ponedeljek nakazal, da bi bilo lahko vojne proti Iranu kmalu konec. Zatrjeval je, da ZDA v posredovanju proti državi, ki so ga skupaj z Izraelom začele konec februarja, napredujejo hitreje od pričakovanj, Iran pa da nima »mornarice, komunikacij, zračnih sil«.

Abas Aragči je pripravljen na dolg boj. FOTO: Pierre Albouy /Reuters

Zagrozil mu je z veliko večjim napadom, če bo blokiral pretok nafte, in napovedal, da bodo ameriške vojaške ladje spremljale naftne tankerje skozi Hormuško ožino. Zaradi vojne so namreč narasle cene nafte, kar povzroča bojazen glede dobav. Po Trumpovi napovedi, da bi se vojna lahko kmalu končala, so cene nafte na azijskih borzah zjutraj padle.

Sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani je bil medtem danes v odzivu kritičen do izjav Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Iran se ne boji vaših praznih groženj. Niti tisti, ki so večji od vas, niso mogli izbrisati iranskega naroda. Pazite, da ne boste eliminirani,« je zapisal na omrežju X.