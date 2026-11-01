Teheran odgovarja Trumpu: Tega raje ne storite

Iran je posvaril ZDA, da bi morebitna obnovitev vojne lahko trajala dlje od dosedanjih spopadov. Opozorilo je sledilo izjavam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da mora Washington v Iranu obračunati še z nekaterimi cilji. Medtem ko se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, se stopnjujejo tudi grožnje z novimi vojaškimi napadi.

»Morebitna prihodnja vojna bi lahko trajala dlje kot prejšnji konflikt, ameriški predsednik pa ne bi mogel določati ne časovnice ne pogojev njenega končanja,« je po poročanju iranske državne televizije izjavil predstavnik iranske vojske Mohammad Akraminia. Njegovo opozorilo je sledilo Trumpovim izjavam, da bi ameriška vojska lahko v kratkem času napadla še preostale cilje v Iranu. »Še vedno moramo poskrbeti za eno ali dve lokaciji, vendar lahko to storimo v desetih minutah,« je Trump dejal novinarjem v svoji rezidenci na Floridi. Pri tem je omenil tudi Pickaxe Mountain, domnevni podzemni jedrski kompleks. »Verjetno bi morali pogledati proti Pickaxe Mountain in poskrbeti še za to. Vse lahko opravimo zelo hitro,« je dodal.

Na možnost novih ameriških napadov so se odzvali tudi drugi visoki iranski politični in vojaški predstavniki. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Hosein Mohebi je ponovil opozorilo, ki ga je dan prej v pisnem sporočilu izrekel novi iranski vrhovni voditelj, ajatola Modžtaba Hamenej. »V spopadu z Ameriko ni geografskih omejitev. Določeno je bilo široko območje delovanja, na katerem bi lahko povzročili škodo sovražniku,« je Mohebijeve besede povzela iranska državna televizija.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem poudaril, da Teheran ne izključuje diplomatske rešitve. »Upamo, da bo druga stran ravnala razumno in se odločila za diplomacijo,« je izjavil po poročanju uradne tiskovne agencije IRNA. Dodal je, da Iran ostaja pripravljen tako na obrambo kot na pogajanja.

Kljub ostrim opozorilom se tako nadaljujejo poskusi oživitve diplomatskih stikov med Washingtonom in Teheranom. Iranski varnostni svetnik Mohsen Rezai je v soboto razkril, da je prejel pismo ameriškega podpredsednika JD Vancea, namenjeno ponovni vzpostavitvi pogovorov. Kot spodbudno je ocenil spremembo tona ameriške strani, vendar je poudaril, da na pismo še ni odgovoril.