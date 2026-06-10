Iran po ameriških napadih ciljal oporišča v Perzijskem zalivu

Iran je po ameriških napadih na cilje v bližini Hormuške ožine odgovoril z napadi na ameriška oporišča v regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v Bahrajnu in Jordaniji, o zračnih napadih pa so poročali tudi iz Kuvajta.

Ameriška vojska je pred tem ponoči napadla iranske sisteme zračne obrambe, zemeljske nadzorne postaje in radarske položaje v bližini Hormuške ožine, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske Centcom, poroča BBC. V Washingtonu so napade označili za sorazmeren odgovor na ponedeljkovo sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja AH-64 apache, Teheran pa jih je obsodil kot agresijo. Še vedno ni jasno, ali so Iranci dejansko namenoma merili v ameriški helikopter, ki so ga po Trumpovih besedah sestrelili v ponedeljek.

Pogajanja se nadaljujejo

Zaostritev dodatno zapleta pogajanja med Washingtonom in Teheranom o končanju regionalne vojne. Pogovori med Washingtonom in Teheranom o končanju vojne se nadaljujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek trdil, da so pogovori v sklepni fazi, hkrati pa je Izrael in Iran pozval, naj »takoj nehata streljati«, poroča BBC.

Da so ZDA blizu dogovora z Iranom, je v torek v pogovoru za televizijo CBS ocenil tudi ameriški podpredsednik J. D. Vance, ki pa je obenem dodal, da bi se lahko pogovori končali v tednu ali pa v nekaj mesecih.

Vojna med ZDA in Iranom je bila sicer od 8. aprila formalno v premirju.

Oporišče v Bahrajnu

Po poročanju iranskih medijev je revolucionarna garda z droni napadla ameriško vojaško oporišče v Bahrajnu. Bahrajnsko notranje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da so sprožili alarm za nevarnost in prebivalce pozvali, naj ostanejo mirni ter se umaknejo na najbližje varno mesto, poroča AFP. Bahrajnske oblasti trdijo, da so napade prestregle.

Garda je sporočila tudi, da je ciljala zračno oporišče in ameriški poveljniški center v Jordaniji. Jordanska vojska je navedla, da je uničila pet iranskih raket, usmerjenih proti Azraku, kjer je ameriško oporišče. Žrtev ali škode po navedbah vojske ni bilo.

Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle ponoči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

Kuvajtska vojska je na omrežju X sporočila, da se njena zračna obramba spopada »s sovražnimi zračnimi cilji«, ni pa navedla, od kod prihaja napad, poroča AFP.

Iransko zunanje ministrstvo je sosede v Zalivu opozorilo, da imajo »pravno in moralno odgovornost«, da preprečijo uporabo svojega ozemlja ali zmogljivosti za ameriške in izraelske napade na Iran. Teheran trdi, da so napadi na oporišča in logistične zmogljivosti, ki se uporabljajo proti Iranu, del njegove pravice do samoobrambe.

Iran je sporočil tudi, da je ameriška vojska ciljala mesti Jask in Sirik ter otok Kešm. V napadih so bili po navedbah iranske revolucionarne garde poškodovani telekomunikacijski stolp in dva rezervoarja za vodo.

Nadaljevali so se napadi Izraela na Libanon. FOTO: Kawant Haju/AFP

Iranska vojska napovedala še obsežnejše napade

Iranska vojska je napovedala še obsežnejše napade na cilje v regiji, če bi se ameriški napadi nadaljevali. Iranski zunanji minister Abas Aragči je na omrežju X zapisal, da Iran »ne bo pustil neodgovorjenega nobenega napada ali grožnje«, poroča BBC. Tuje sile je pozval, naj zapustijo območje, če hočejo biti varne.

Napetosti dodatno stopnjujejo tudi izraelski napadi na jugu Libanona, ki jih je Teheran označil za možen povod za nove povračilne napade v regiji, poroča BBC.