Iran znova zasegel ladjo, tokrat s 16 člani posadke iz Malezije

Iranska revolucionarna garda je zaplenila tovorno ladjo, za katero Teheran domneva, da tihotapi nafto, ter aretirala 16 članov posadke iz Malezije, današnje poročanje iranskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.



Po navedbah državne televizije Irib je iranska revolucionarna garda 15 navtičnih milj pred otokom Abu Musa v Perzijskem zalivu v bližini Hormuške ožine zaplenila 1,3 milijona litrov »pretihotapljene nafte« z zaenkrat neimenovane ladje.



»16-članska posadka, gre za malezijske državljane, je bila aretirana,« je ob tem sporočil mornariški poveljnik garde v regiji, general Ali Ozmaji.



Otok Abu Musa je eden od treh otokov na jugu Perzijskega zaliva, ki je pod nadzorom Irana, a si ga lastijo Združeni arabski emirati.

V Perzijskem zalivu niz napetosti

V Perzijskem zalivu so se napetosti povečale letos, ko so ZDA okrepile kampanjo maksimalnega pritiska na Iran, potem ko so se umaknile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu. Hormuška ožina, prek katere poteka tretjina pomorskega prometa nafte, je bila prizorišče skrivnostnih napadov, sestrelitev dronov ter zasegov naftnih tankerjev.



Iran je septembra zaplenil ladjo in aretiral 12 Filipincev, članov posadke, ker naj bi sodelovali pri tihotapljenju nafte skozi Hormuško ožino. Tudi 14. in 31. julija je iranska garda v Perzijskem zalivu zaplenila tuj tanker oziroma ladjo, vendar pri tem niso razkrili ne imena plovil ne narodnosti posadke.



19. julija pa je iranska revolucionarna garda zaplenila tanker Stena Impero, ki je plul pod britansko zastavo, ker naj bi domnevno trčil v ribiško ladjo. Dva meseca kasneje so ladjo izpustili.