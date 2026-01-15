Trump: Pobijanja v Iranu je konec, a ne izključujemo vojaškega posredovanja

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se je pobijanje v Iranu končalo, a ni izključil možnosti vojaškega posredovanja, poroča BBC. O razmerah v Iranu bo v četrtek razpravljal varnostni svet Združenih narodov.

Po ocenah norveške organizacije za človekove pravice v Iranu IHR je bilo v protivladnih protestih ubitih najmanj 3428 ljudi, več kot 10.000 pa so jih aretirali, navaja portal Euronews. Število žrtev je skokovito naraslo, ko so pri IHR prejeli poročila iranskega ministrstva za zdravje in za izobraževanje.

»Po množičnem pobijanju, ki se je na iranskih ulicah dogajalo zadnje dni, je sodstvo Islamske republike zagrozilo z množičnimi usmrtitvami protestnikov. Mednarodna skupnost mora grožnje jemati skrajno resno, namreč oblasti Islamske republike so podobne zločine zagrešile v osemdesetih letih, da bi se obdržale na oblasti,« je v izjavi za javnost dejal direktor IHR Mahmud Amiri-Moghadam.

Skupina iranskih študentov je pred britansko ambasado v Teheranu zažgala ameriško in izraelsko zastavo. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

Trump je v torek za CBS povedal, da bo ukazal posredovanje v Iranu, če bodo oblasti tam začele obešati protestnike. V javnost je namreč prišlo poročilo, da so 26-letnega protestnika obsodili na smrt. Erfana Soltanija so nameravali usmrtiti v sredo, nato pa so usmrtitev preložili. V četrtek so iranske oblasti potrdile, da so Soltanija aretirale med protesti, a zanikale, da so ga obsodili na smrt. Dodale so, da ni obtožen dejanj, za katera bi bil lahko obsojen na smrt.

Zaprt je v mestu Karaj blizu prestolnice Teheran, obtožen pa je propagande proti iranskemu islamskemu sistemu in delovanju proti nacionalni varnosti, poroča AFP.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je v sredo ponovil obtožbe, da za eskalacijo med protesti stoji Izrael, obenem pa zatrdil, da so se razmere v državi umirile, poroča AFP. V proteste so se po njegovih besedah infiltrirali tuji »teroristični elementi z načrtom, da povzročijo veliko število smrti, da bi izzvali ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da vstopi v konflikt in začne novo vojno proti Iranu«.

Preventivni ukrepi

V sredo so ZDA in Velika Britanija v letalskem vojaškem oporišču v Katarju Al-Udeid sicer zmanjšale število osebja. Pristojni so za CBS povedali, da so se ameriške enote umaknile kot preventivni ukrep. Ponoči je bil iranski zračni prostor pet ur skoraj popolnoma zaprt, več letalskih družb pa je lete preusmerilo okoli Irana.

Posnetek zaslona prikazuje protest na trgu v Teheranu. FOTO. AFP

Britansko zunanje ministrstvo je začasno zaprlo ambasado v Teheranu, ki bo odslej delovalo na daljavo, je dejal predstavnik vlade.