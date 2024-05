Iranci se poslavljajo od umrlega predsednika Raisija

Nekateri iranski zavezniki se prav tako poklanjajo umrlemu predsedniku Raisiju. V Libanonu in Siriji, dveh najbližjih zaveznikih Teherana, so razglasili tridnevno žalovanje za Raisijem in zunanjim ministrom. V Iraku so razglasili enodnevno žalovanje, v državi bodo potekale tudi komemoracije, predvsem v večinsko šiitskih regijah Iraka. Pričakujejo se tudi zapore cest.

Dan nacionalnega žalovanja v znak spoštovanja imajo tudi v Pakistanu, Indiji in Turčiji.