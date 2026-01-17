Iranci si spet lahko pošiljajo esemese, internet je še vedno zaklenjen

Potem ko so iranske oblasti zaradi množičnih protivladnih protestov za več dni onemogočile pošiljanje kratkih besedilnih sporočil, je to od danes spet mogoče, a prebivalstvo še vedno ne more dostopati do interneta. Telekomunikacije so v Iranu v veliki meri ohromljene od 8. januarja, zagotovljen je le dostop do nadzorovanih državnih spletnih strani.

Pošiljanje esemesov je mogoče le znotraj države, sporočila iz tujine so še vedno blokirana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posledično lahko okoli 90 milijonov prebivalcev spet uporablja spletne banke, ki zahtevajo avtentikacijo prek sporočil SMS.

Organizacija Netblocks, ki spremlja izpade internetnih povezav, je sporočila, da dostop do interneta ostaja skoraj povsem prekinjen, količina prometa pa je približno pri dveh odstotkih običajne ravni. Ob tem po poročanju dpa narašča zaskrbljenost, da bi bil lahko dostop do svetovnega spleta v Iranu blokiran še dlje. Britanski portal Iranwire je v petek poročal, da bi lahko izpad trajal vse do perzijskega novega leta konec marca, pri čemer se je skliceval na tiskovno predstavnico vlade Fatemeh Mohajerani.

Po navedbah virov v Teheranu dokončne odločitve glede dostopa do interneta oblasti še niso sprejele, vendar se neuradno omenja možnost, da bi blokada trajala še najmanj dva tedna.

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, več kot 10.000 ljudi pa so aretirale.