    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Iranci si spet lahko pošiljajo esemese, internet je še vedno zaklenjen

    Pošiljanje SMS je možno le znotraj države, sporočila iz tujine so še vedno blokirana. Spletni dostop je mogoč le do nadzorovanih državnih spletnih strani.
    V Iranu je spet mogoče pošiljati kratka besedilna sporočila. Slika je simbolična. FOTO: Adnan Abidi Reuters
    V Iranu je spet mogoče pošiljati kratka besedilna sporočila. Slika je simbolična. FOTO: Adnan Abidi Reuters
    STA
    17. 1. 2026 | 13:11
    Potem ko so iranske oblasti zaradi množičnih protivladnih protestov za več dni onemogočile pošiljanje kratkih besedilnih sporočil, je to od danes spet mogoče, a prebivalstvo še vedno ne more dostopati do interneta. Telekomunikacije so v Iranu v veliki meri ohromljene od 8. januarja, zagotovljen je le dostop do nadzorovanih državnih spletnih strani.

    V Beli hiši trdijo, da je Iran zaradi Trumpa ustavil 800 načrtovanih usmrtitev

    Pošiljanje esemesov je mogoče le znotraj države, sporočila iz tujine so še vedno blokirana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posledično lahko okoli 90 milijonov prebivalcev spet uporablja spletne banke, ki zahtevajo avtentikacijo prek sporočil SMS.

    Organizacija Netblocks, ki spremlja izpade internetnih povezav, je sporočila, da dostop do interneta ostaja skoraj povsem prekinjen, količina prometa pa je približno pri dveh odstotkih običajne ravni. Ob tem po poročanju dpa narašča zaskrbljenost, da bi bil lahko dostop do svetovnega spleta v Iranu blokiran še dlje. Britanski portal Iranwire je v petek poročal, da bi lahko izpad trajal vse do perzijskega novega leta konec marca, pri čemer se je skliceval na tiskovno predstavnico vlade Fatemeh Mohajerani.

    Po navedbah virov v Teheranu dokončne odločitve glede dostopa do interneta oblasti še niso sprejele, vendar se neuradno omenja možnost, da bi blokada trajala še najmanj dva tedna.

    Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, več kot 10.000 ljudi pa so aretirale.

    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Adria Airways je pozabljena

    Najbolj logičen je nadaljnji postopni razvoj s kombinacijo nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 20:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

    Letališče Ljubljana v letu 2025 z močno rastjo, oskrbeli so skoraj 1,6 milijona potnikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

