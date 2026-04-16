Iranska nobelovka za mir po infarktu v kritičnem stanju

Zaprta iranska Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohamadi je po srčnem infarktu v marcu v kritičnem stanju, je v sredo na omrežju X opozoril njen brat Hamidreza Mohamadi. Dejal je, da je družina resno zaskrbljena, saj je po infarktu zelo oslabela in opazno shujšala. Znova je opozoril na neustrezno zdravstveno oskrbo v zaporu. Mohamadi, ki živi na Norveškem, je izjavil, da je njegova sestra v celici z zaporniki, ki so obsojeni zaradi umora, in da so ji nekateri večkrat grozili s smrtjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zapor v Zanjanu ni ravno na dobrem glasu. FOTO: iranhr.net

Iz njene fundacije pa so sporočili, da so jo svojci v Iranu in pravni zastopniki v nedeljo obiskali v zaporu v mestu Zanjan na severu Irana, pri čemer so opazili »jasne znake poslabšanja njenega splošnega počutja«, njeno fizično stanje pa so opisali kot kritično. To je bil njihov šele drugi obisk pri Mohamadijevi, potem ko so med obiskom konec marca izvedeli, da je doživela infarkt.

Zdaj 53-letna Narges Mohamadi, ki je po dveh desetletjih aktivizma za človekove pravice v Iranu leta 2023 prejela Nobelovo nagrado za mir, je bila zaradi boja proti zatiranju žensk in smrtni kazni v Iranu že večkrat obsojena na zaporne kazni, tako da je večino zadnjega desetletja preživela za zapahi.

Nazadnje je bila obsojena februarja letos, in sicer na šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za pripravo kaznivih dejanj. Takrat so ji tudi za dve leti prepovedali odhod iz države. Pred tem je bila zaradi propagande obsojena na leto in pol zapora ter izgon v mesto Hosf za dve leti. Še prej je do leta 2024, ko so jo zaradi zdravstvenih težav pogojno izpustili na prostost, prestajala dolgoletno zaporno kazen v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu.

Pogled na zaporni kompleks Zanjan v Googlovih zemljevidih. FOTO: Google

Znova so jo aretirali decembra lani skupaj z več drugimi aktivisti, ko je govorila proti iranskim verskim oblastem. Zaradi slabega počutja po nasilni aretaciji, v kateri je po lastnih navedbah dobila več udarcev v glavo in vrat, so jo iz pripora večkrat prepeljali v bolnišnico.

Februarja so jo brez opozorila iz pripora premestili v zapor v mestu Zanjan, kjer so ji omogočili zelo omejene stike z družino. Ta je od tedaj že večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi neustrezne zdravstvene oskrbe in pozvala k nujnemu kardiološkemu zdravljenju, skrbi pa so povečali še aktualni izraelsko-ameriški napadi na Iran, katerih tarča je bil tudi Zanjan.