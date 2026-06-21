Iranska delegacija odkorakala s pogajanj

O tem, kaj je doseženo s šestdesetdnevnim podaljšanjem premirja, imenovanim memorandum za razumevanje, se mnenja zelo razlikujejo že doma v ZDA, kaj šele na Bližnjem vzhodu. Iranski predsednik Masud Pezeškijan, ki je skupaj z ameriškim Donaldom Trumpom na daljavo podpisal memorandum, je tik pred začetkom pogajanj zavrnil končanje plemenitenja urana. »ZDA zahtevajo, da Iran ne zgradi jedrske bombe,« je v televizijskem nastopu izjavil politik, ki naj bi veljal za zmernejšega. »To ni nič novega, lahko podpišemo, da nimamo nobenega namena izgradnje jedrske bombe.«

Druga stran nima izbire, sprejeti bo morala našo pravico do plemenitenja urana, je še dodal iranski predsednik ter ameriškega imenoval tako imenovani predsednik, ki je izvedel popoln preobrat. Trump je v intervjuju za Fox News Pezeškijana posvaril, naj pazi na svoj jezik, naj se sestavi, če ne, bodo zavzeli še preostanek države. Republikanski prvak je zatrdil, da Američani še naprej držijo karte v rokah in imajo na voljo vrsto možnosti, če se Iran ne bo sodeloval za pogajalsko mizo. Iranci pa spet grozijo z zaprtjem Hormuške ožine, če Izrael v Libanonu ne bo prenehal napadati njihovega zaveznika Hezbolaha.