Iranska povezava: kako Kitajska uvaža nafto iz Rusije

Prav tako ni bilo jasno, kdo točno je nafto kupoval. Vsak tanker je bil registriran na drugo holdinško družbo, ki jo je vodil drug kitajski direktor z malo ali nič javnega profila. Ko je FT obiskal nekatere od navedenih naslovov direktorjev na Kitajskem, je v večini primerov našel ljudi, ki očitno niso vedeli ničesar o večmilijonskih plovilih, ki naj bi jih imeli v lasti.

Vendar telefonske številke in druge podrobnosti v hipotekarnih dokumentih kažejo, da so bile nekatere holdinške družbe povezane s kitajskimi posamezniki in podjetji, proti katerim so ZDA uvedle sankcije med prvim mandatom predsednika Donalda Trumpa.