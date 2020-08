Iranska vlada lagala o številu okuženih in mrtvih zaradi covida-19

Dvomi o uradnih podatkih že od vsega začetka

Iran je za Kitajsko ena najbolj prizadetih držav zaradi covida-19. FOTO: Wana News Agency via Reuters

Iran je ena od držav, ki jih je pandemija covida-19 poleg Kitajske najhuje prizadela. To velja že na podlagi uradno objavljenih podatkov o številu okuženih in umrlih. Toda novinarji britanske TV-mreže BBC so od žvižgača v Iranu dobili podatke, ki kažejo, da so resnične številke o okuženih in umrlih bistveno višje do tistih, ki jih je v javnost dajalo iransko ministrstvo za zdravje.Iranska vlada je tako uradno objavila, da je do 20. julija v državi zaradi covida-19 umrlo 14.405 ljudi, v lastnih evidencah, do katerih so se prikopali tudi novinarji BBC, pa ima 42.000 žrtev. Torej so javno priznali le okrog tretjino dejanskih žrtev pandemije. Podobno je tudi s številom okuženih: v resnici jih je bilo do 20. julija v evidencah ministrstva za zdravje že 451.024, v javnost pa so dali podatek, da je okuženih 278.827. Iz dokumentacije, ki jo je pridobil BBC, izhaja tudi, da so v Iranu prvi primer okužbe z novim koronavirusom potrdili že 22. januarja letos, javno pa so prvo okužbo priznali šele slab mesec dni pozneje.Dvomi o resničnosti uradnih objavljenih podatkov, povezanih z epidemijo koronavirusa v Iranu, so se pojavljali sicer že vse od začetka, saj so se lokalno objavljene številke in skupno število okuženih in umrlih za vso državo razhajali. Zdaj je anonimni vir poslal na BBC podatke, ki vsebujejo imena, starost, spol, simptome in število dni, prebitih v bolnišnicah, za vsakega od evidentiranih bolnikov. Del teh imen in primerov je novinarjem uspelo preveriti in potrditi, tako da poslane podatke štejejo za verodostojne. Anonimni žvižgači so sporočili, da so podatke posredovali zato, da bi »osvetlili resnico« in da bi ustavili »politične igrice« z epidemijo.Iran je sicer od začetka junija do sredine julija doživljal drugi val epidemije covida-19, ki je vrh dosegel okrog desetega julija. Potem je dnevno število novih okužb začelo upadati, dnevno število umrlih pa še ne. Med prvim valom, ki je dosegel vrh sredi marca, in med drugim z vrhom sredi julija je število okuženih in umrlih občutno upadlo v aprilu in začetku maja. Konec marca je namreč vlada v času iranskega novega leta zaostrila ukrepe in močno omejila gibanje ljudi, kar je prineslo upad števila okužb. Po tem obdobju so ukrepe sprostili in zato je sledil drugi val.