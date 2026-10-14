Iranka obsojena na smrt zaradi bogokletnega zapisa na družbenem omrežju

V Iranu oblast ne popušča in še naprej napada vse, ki jo kritizirajo. Guardian je poročal o ženski, ki so jo obsodili na smrt, ker je na enem od družbenih omrežij napisala nekaj za oblast »bogokletnega«. Iranski režim je letos usmrtil že najmanj 600 svojih nasprotnikov, po nekaterih podatkih pa celo več kot tisoč.

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23-letnico, študentko računovodstva, so obsodili na smrt, ker naj bi po mnenju oblasti v zapisu »žalila preroka« in širila propagando proti režimu. Oblasti so jo aretirale med januarskimi protesti, ki jih je iranska policija zadušila z zatiranjem in nasiljem. Več tisoč ljudi je v protestih umrlo, aretirali so jih več kot 50.000.

Študentka je po poročanju Guardiana v zaporu posnela zvočno sporočilo in v njem mednarodne institucije, vključno z Združenimi narodi, pozvala, naj preučijo njen primer in ji pomagajo.

Pravniki in podporniki spoštovanja človekovih pravic opozarjajo, da iranske oblasti vse pogosteje uporabljajo smrtno kazen, da bi med nasprotniki vzbudile strah in samocenzuro. »Obsodba mlade ženske na smrt zaradi tega, kar je objavila na družbenem omrežju, vodi v normalizacijo smrtne kazni za mirno izražanje nestrinjanja,« je povedal eden od nasprotnikov zatiranja človekovih pravic.

Iranske oblasti ob tem preizkušajo, kje je meja mednarodne skupnosti, da bo molče spremljala dogajanje v Iranu. 262. člen iranskega islamskega kazenskega zakonika žalitev preroka Mohameda ali drugih spoštovanih šiitskih osebnosti za to predvideva smrtno kazen. 263. člen za izjave, podane v opitem stanju ali brez predhodne namere, dopušča izjeme, še vedno pa lahko storilci dobijo do 74 udarcev z bičem.

Število usmrtitev v Iranu se je v zadnjih letih močno povečalo in doseglo najvišjo raven v treh desetletjih. FOTO: Majid Asgaripour via Reuters

23-letnica, ki ji grozi smrtna kazen, se je na sodišču zagovarjala, da je zapisano objavila med haluciniranjem po zaužitju psihedeličnih snovi, njena obramba se je sklicevala, da ji je zapis »ušel z jezika«. Sodnik je njeno obrambo zavrnil in jo vprašal, zakaj med istim haluciniranjem ni žalila drugih posameznikov ali nasprotnikov iranskega režima, kot sta ZDA in Izrael.

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Njeno kazen bodo sicer lahko še izpodbijali na iranskem vrhovnem sodišču, vendar ni edina, ki je v zaporu zaradi ostrih besed. 24-letno Iranko so aretirali marca, potem ko je na družbenem omrežju oziroma na svojem privatnem profilu zapisala, da živi v stalnem strahu pred nadzorom oblasti.

Število usmrtitev v Iranu se je v zadnjih letih močno povečalo in doseglo najvišjo raven v treh desetletjih, a smrtne obsodbe zaradi bogokletja so razmeroma redke. Zadnji tak dokumentirani primer se je zgodil 8. maja leta 2023, ko so usmrtili dve osebi, obsojeni zaradi kaznivih dejanj, povezanih z bogokletjem na družbenih omrežjih.