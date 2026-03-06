Iranske Kurde nameravajo uporabiti kot topovsko hrano

Iz zgodovinskih lekcij o izdaji in zlorabi je mogoče sklepati, kakšna bo usoda iranskih Kurdov, če bodo postali akterji izraelsko-ameriške agresije na Iran.

Takoj po začetku izraelsko-ameriških napadov na Iran so se pojavila ugibanja, ali bodo države agresorke v islamsko republiko poslale tudi svoje vojake. To se glede na kontekst in metodologijo te vojne skoraj gotovo ne bo zgodilo, bodo pa Združene države in Izrael v Iranu za dosego ciljev (denimo zrušitev režima) nedvomno iskali notranje zaveznike. Oziroma to že počnejo. Med njimi so tudi iranski Kurdi, ki so že desetletja marginalizirani in politično preganjani. Toda ameriško-izraelska (vojaška) stava na Kurde bi za največji narod brez države lahko bila velikansko eksistencialno tveganje. Šest dni pred začetkom izraelsko-ameriškega napada so različne politične frakcije iranskih Kurdov, ki živijo na severu Iraka, sklenile vojaško-politično zavezništvo. Ta odločitev je bila brez dvoma ...