Iranske oblasti lani usmrtile najmanj 1639 ljudi, največ od leta 1989

Iranske oblasti so lansko leto usmrtile najmanj 1639 oseb, kar je najvišje število od leta 1989, sta danes v skupnem letnem poročilu opozorili organizacija za človekove pravice Iran Human Rights (IHR) s sedežem v Oslu in francoska organizacija Skupaj proti smrtni kazni (ECPM).

Gre za 68-odstotni porast izvedenih smrtnih kazni v primerjavi z letom 2024, ko so v Iranu usmrtili 975 oseb. Lansko leto so iranske oblasti z obešanjem usmrtile tudi najmanj 48 žensk, največ v več kot dveh desetletjih. V letu 2024 so oblasti usmrtile 31 žensk.

Število vseh usmrtitev je bilo lani daleč najvišje, odkar je IHR leta 2008 začela spremljati te podatke. Poleg tega je to najvišje število usmrtitev, zabeleženih od leta 1989.

Če bo Islamska republika preživela trenutno krizo, »obstaja resna nevarnost, da bodo smrtne kazni še bolj obsežno uporabljene kot sredstvo zatiranja in represije,« sta organizaciji izpostavili v poročilu.

V zvezi z januarskimi protivladnimi protesti, ki so jih iranske oblasti krvavo zatrle, stotinam priprtih protestnikom zaradi obtožb kaznivih dejanj še vedno grozi izrek smrtne kazni in usmrtitev, sta poudarili organizaciji.

Iranski kazenski zakonik dovoljuje različne oblike smrtne kazni. FOTO: Majid Asgaripour via Reuters

»Oblasti so poskušale preprečiti nove proteste in podaljšati svojo krhajočo se oblast z ustrahovanjem in v povprečju štirimi do petimi usmrtitvami na dan v letu 2025,« je dejal direktor IHR Mahmud Amiri Mogadam.

Skoraj polovica ljudi, ki so jih v Iranu usmrtili lani, je bilo obsojenih zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, navaja poročilo.

Med 48 usmrčenimi ženskami je bilo 21 obsojenih zaradi umora moža ali zaročenca, navaja poročilo. Organizaciji sta pojasnili, da so bile ženske, ki so bile usmrčene zaradi uboja partnerja ali sorodnika, pogosto v nasilnih razmerjih.

Iranski kazenski zakonik sicer dovoljuje različne oblike smrtne kazni, vendar so oblasti v zadnjih letih vse znane usmrtitve izvedle z obešanjem.

Skupine za človekove pravice, vključno z Amnesty International, pravijo, da Iran izvede največ usmrtitev na prebivalca med vsemi državami na svetu.