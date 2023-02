Iranskega filmarja Panahija po gladovni stavki izpustili na prostost

Iranske oblasti so danes ob plačilu varščine na prostost izpustile priznanega filmarja Džafarja Panahija, ki je doslej že skoraj sedem mesecev preživel v priporu. V znak protesta proti zaprtju v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu je pred tem v sredo začel gladovno stavko.

Da je bil Panahi izpuščen »dva dneva po začetku gladovne stavke za svobodo«, so danes potrdili tako nevladna organizacija Center za človekove pravice v Iranu (CHRI) s sedežem v ZDA kot Panahijevi podporniki in filmski soustvarjalci. Kot so dodali, so njegovo začasno izpustitev dosegli njegova družina, odvetniki in predstavniki iz sveta filma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegovi filmi prejeli nagrade na glavnih evropskih festivalih

Pred tem je Panahi v pismu, ki ga je njegova družina v sredo objavila na družbenih omrežjih, napovedal, da bo do izpustitve zavračal hrano, pijačo in zdravila. »Ostal bom v tem stanju, dokler mojega mrtvega telesa morda ne bodo osvobodili iz zapora,« je zapisal.

»Danes, tako kot mnogi ljudje, ujeti v Iranu, nimam druge izbire, kot da protestiram proti temu nečloveškemu vedenju s svojim najdražjim – svojim življenjem,« je izjavil Panahi.

Panahija, čigar filmi so prejeli nagrade na vseh glavnih evropskih filmskih festivalih, so aretirali julija lani, še preden se je septembra začel val protestov, ki pretresajo iranski režim. Prejšnji mesec je kazalo, da bi sodstvo lahko odredilo njegovo izpustitev, vendar je ostal za zapahi v teheranskem zaporu Evin.

Sodišče odredilo ponovno sojenje

62-letnega Panahija so aretirali 11. julija lani in bi moral odslužiti šestletno kazen, ki so mu jo izrekli leta 2010, potem ko so ga obsodili zaradi propagande proti sistemu. Toda 15. oktobra je vrhovno sodišče obsodbo razveljavilo in odredilo ponovno sojenje, kar je v njegovi pravni ekipi vzbudilo upanje, da bi ga lahko izpustili.

Panahi je leta 2000 prejel zlatega leva na beneškem filmskem festivalu za film Krog. Leta 2015 je prejel zlatega medveda v Berlinu za Taksi, leta 2018 pa nagrado za najboljši scenarij v Cannesu za film Trije obrazi.

V zadnjem filmu Brez medvedov, ki je v Benetkah prejel nagrado žirije, se dotika pomanjkanja svoboščin v državi, ki se pretirano oklepa tradicije.