V Iranu je bilo letos najmanj devet žensk obsojenih na smrt zaradi obtožb, povezanih s protesti, vohunjenjem, bogokletjem in drugimi kaznivimi dejanji. Število tovrstnih smrtnih obsodb žensk je večje kot v celotnem desetletju do leta 2025, poroča BBC. Organizacije za človekove pravice opozarjajo na stopnjevanje politično motivirane represije.

Po podatkih posebne poročevalke Združenih narodov za človekove pravice v Iranu Mai Sato je bilo šest žensk na smrt obsojenih v povezavi z januarskimi protivladnimi protesti, zaradi katerih so doslej usmrtili najmanj 39 ljudi.

Med obsojenkami je 21-letna Tarana Rahimi, ki so jo konec januarja aretirali skupaj z njeno sestro dvojčico Romino. To so obsodili na 25 let zapora. Po podatkih organizacije Iran Human Rights je bila smrtna obsodba Tarane potrjena. Amnesty International opozarja na neposredno nevarnost njene usmrtitve, datum izvršitve kazni pa ni znan.

Med finalistkami za nagrado Saharova

Dvojčici sta se oktobra uvrstili med tri finaliste za letošnjo nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo evropski parlament podeljuje za prizadevanja na področju človekovih pravic in demokracije. Nagrado je letos namenil Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) in njegovim uradnikom. Evropski parlament je leta 2023 nagrado Saharova posmrtno podelil Mahsi Amini in iranskemu gibanju Ženska, življenje, svoboda.

Tarana zaradi udarcev po nogah ne more normalno hoditi, zaradi vnetja ušesa, ki je posledica nezdravljene poškodbe glave, pa ima težave z ravnotežjem, je za BBC povedal njun bratranec Masud Nurmohamadi.

Ko je mati dvojčici prvič obiskala v zaporu, sta imeli tako otekla obraza in toliko modric, da ju je prepoznala le po glasu. Tarana je po bratrančevih besedah podpisala priznanje, potem ko so ji zasliševalci zagrozili, da bodo pred njenimi očmi posilili njeno sestro, grozljiva dejanja opisuje BBC.

Iran po podatkih strokovnjakov ZN na prebivalca usmrti več ljudi kot katerakoli druga država na svetu. Organizacija Hrana je v dvanajstih mesecih do oktobra letos evidentirala 2003 usmrtitve, med usmrčenimi je bilo 47 žensk. V veliki večini primerov je šlo za kazniva dejanja, kot sta umor in trgovina s prepovedanimi drogami.

Posebna poročevalka ZN Mai Sato vidi v porastu smrtnih obsodb žensk zaostrovanje in širjenje ustaljenega vzorca represije. Tri od šestih smrtnih obsodb žensk v povezavi z januarskimi protesti so bile sicer razveljavljene, vendar so dva primera vrnili v ponovno sojenje. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Priznanja pod prisilo

Dvojčici so aretirali dva tedna po koncu protestov, ki so se začeli konec decembra zaradi nezadovoljstva z gospodarskimi razmerami in prerasli v največje proteste proti verskim oblastem po islamski revoluciji leta 1979.

Agencija za novice o človekovih pravicah Hrana s sedežem v ZDA je evidentirala več kot 7000 smrtnih žrtev zatiranja protestov, večinoma protestnikov. Iranske oblasti navajajo 3117 smrtnih žrtev, med njimi tudi pripadnike varnostnih sil, za nemire pa krivijo ZDA in Izrael.

Tarana je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja moharebeh oziroma sovražnosti do boga, za katero iranski kazenski zakonik predvideva smrtno kazen. Po sodnem dokumentu, ki ga je pridobil BBC, naj bi s hladnim orožjem ogrožala življenja ljudi. Obe sestri obtožbe zavračata.

Njuni odvetniki so vložili pritožbo zaradi domnevnega mučenja in spolnih zlorab med zasliševanjem, vendar preiskavo po navedbah virov BBC nadzira uradnik, ki ga sestri obtožujeta mučenja.

Pozivi na pomoč iz zaporov

Med ženskami, ki jim grozi usmrtitev, je tudi domnevno 33-letna gradbena inženirka Mahbubeh Šabani. Septembra so jo obsodili na smrt zaradi vohunjenja, potem ko je prevažala ranjene protestnike, navajajo organizacije za človekove pravice.

»Vsi smo v zelo slabem duševnem stanju, zlasti tisti, katerih sodbe so že pravnomočne,« je sporočila iz zapora v Mašhadu na severovzhodu države.

Tam je zaprta tudi domnevno 23-letna Najmeh Amini, ki so jo po januarskih protestih aretirali in pozneje obsodili na smrt zaradi bogokletja v objavi na družbenem omrežju.

»Dokler sem živa, imam eno upanje: da bom videla svoboden in uspešen Iran, preden se moje življenje konča na vislicah,« je povedala v glasovnem sporočilu, ki ga pripisujejo njej.

Smrtna kazen grozi tudi Mojdeh Hašemi Bazargani, ki naj bi bila stara 27 let. Aretirali so jo aprila med vojno z Izraelom in ZDA ter jo med drugim obsodili zaradi vohunjenja. Tudi ona naj bi bila med zasliševanjem žrtev pretepanja in prisiljena v podpis priznanja.

Agencija za novice o človekovih pravicah Hrana s sedežem v ZDA je evidentirala več kot 7000 smrtnih žrtev zatiranja protestov, večinoma protestnikov. Iranske oblasti navajajo 3117 smrtnih žrtev, med njimi tudi pripadnike varnostnih sil, za nemire pa krivijo ZDA in Izrael. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Obtožbe politično motivirane, Iran vse zanika

Amnesty International obtožbe v vseh omenjenih primerih označuje za politično motivirane.

Iransko veleposlaništvo v Londonu je za BBC kategorično zavrnilo očitke o mučenju in izrekanju smrtnih kazni zaradi sodelovanja na mirnih protestih. Trditve o pogostejšem izrekanju smrtnih kazni v povezavi s protesti je označilo za zavajajoče.

Ženske vse pogosteje tarče represije

Posebna poročevalka ZN Mai Sato vidi v porastu smrtnih obsodb žensk zaostrovanje in širjenje ustaljenega vzorca represije. Tri od šestih smrtnih obsodb žensk v povezavi z januarskimi protesti so bile sicer razveljavljene, vendar so dva primera vrnili v ponovno sojenje.

Poročevalka opozarja, da sodstvo vse pogosteje znova izreče razveljavljene smrtne kazni, potem ko pozornost javnosti popusti.

Za prelomnico v odnosu oblasti do žensk označuje proteste leta 2022, ki jih je sprožila smrt Mahse Amini. Mlada Iranka je umrla v pridržanju, potem ko so jo aretirali zaradi domnevne kršitve pravil oblačenja.

»Zaradi njihovega političnega delovanja, prepoznavnosti in vodilne vloge so postale tarče državne represije,« je dejala Mai Sato.