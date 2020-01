Iranski jedrski dogovor poka po šivih

Francoska, nemška in britanska vlada so se v odzivu na iranske kršitve pet let starega jedrskega dogovora, s katerim se je Iran odpovedal večini svojega spornega jedrskega programa, odločile, da sprožijo v dogovor vgrajeni mehanizem za reševanje sporov in s tem poskušajo prepričati Teheran, da znova začne spoštovati svoje pogodbene obveznosti.Islamska republika je prejšnji teden, v odzivu na smrt generala, ki je umrl v ameriškem bombnem napadu, odpravila še vse preostale veljavne omejitve na proizvodnjo obogatenega urana, s čimer je kršila eno od ključnih zavez dogovora, v katerega je Iran leta 2015 privolil v zameno za odpravo gospodarskih sankcij Kljub pozivom ameriškega predsednika, naj tako kot ZDA odstopijo od dogovora, Pariz, Berlin in London verjamejo, da je sporazum vsaj v nekakšni obliki še vedno možno rešiti.