Iranski napadi povzročili bistveno več škode, kot priznava Trumpova vlada

Po analizi satelitskih posnetkov, ki jo je objavil časnik Washington Post, so iranski zračni napadi od začetka vojne poškodovali ali uničili vsaj 228 objektov ali kosov opreme na ameriških vojaških lokacijah po Bližnjem vzhodu. Gre za hangarje, vojašnice, skladišča goriva, letala ter ključno opremo za radarje, komunikacije in zračno obrambo.

Obseg uničenja je precej večji od tistega, kar je javno priznala ameriška vlada. Zaradi nevarnosti zračnih napadov so nekatere ameriške baze v regiji postale preveč nevarne za običajno število osebja, zato so poveljniki na začetku vojne večino osebja iz teh lokacij premestili izven dosega iranskega ognja, so za časnik povedali neimenovani uradniki.

Od začetka vojne 28. februarja je po podatkih Pentagona v napadih na ameriške objekte v regiji umrlo sedem vojakov - šest v Kuvajtu in eden v Savdski Arabiji. Več kot 400 vojakov pa je bilo do konca aprila poškodovanih. Medtem ko se je večina ranjenih v nekaj dneh vrnila na dolžnost, jih je vsaj 12 utrpelo resne poškodbe.

Washington Post je pregledal več kot sto satelitskih posnetkov visoke ločljivosti, ki jih je objavil Iran, in jih primerjal s posnetki nižje ločljivosti iz satelitskega sistema Evropske unije Copernicus ter s posnetki visoke ločljivosti podjetja Planet, kjer so bili na voljo.

Ugotovili so, da Iranci niso manipulirali s posnetki. Skupaj je časopis našel 217 objektov in 11 kosov opreme, ki so bili poškodovani ali uničeni na 15 ameriških vojaških lokacijah v regiji.

Napadi Irana so med drugim prizadeli postajo za satelitsko komunikacijo na letalski bazi al-Udeid v Katarju, opremo za protiraketno obrambo patriot na letalskih bazah Rifa in Isa v Bahrajnu ter na letalski bazi Ali al-Salem v Kuvajtu, satelitsko anteno v Bahrajnu, elektrarno oporišča Camp Buehring v Kuvajtu ter pet skladišč za gorivo na treh bazah.

Škoda je bila povzročena tudi štabu ameriške 5. flote, radarjem za protiraketno obrambo v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, letalu za poveljevanje in nadzor E-3 Sentry in tankerju za oskrbo z gorivom na letalski bazi Princ Sultan v Savdski Arabiji.

Po oceni Centra za strateške in mednarodne študije je ameriška vojska med 28. februarjem in 8. aprilom uporabila vsaj 190 prestreznih raket THAAD in 1060 prestreznih raket patriot, kar predstavlja 53 odstotkov oziroma 43 odstotkov njihovih predvojnih zalog.

Poleg tega so strokovnjaki dejali, da se ameriška vojska ni ustrezno prilagodila uporabi dronov. »Čeprav imajo droni majhno nosilnost - nekateri med njimi niso povzročili veliko škode - jih je težje prestreči in so veliko natančnejši,« je za časnik izjavil pomočnik raziskovalnega analitika v Centru za pomorske analize Decker Eveleth.

Strokovnjaki so izpostavili tudi strukturne izzive, vključno s pomanjkanjem utrjenih zaklonišč, ki bi lahko zaščitila vojake in opremo na ključnih položajih in verjetnih ciljih. Taktični operativni center v Kuvajtu, kjer je v začetku marca v napadu iranskega drona umrlo šest ameriških vojakov, po trditvah vojakov in demokratov, ki zadevo preiskujejo, ni imel zaklonišča.