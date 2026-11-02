Iranski predlog za končanje vojne je na Trumpovi mizi

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden dejal, da ZDA do današnjih vmesnih volitev ne bodo obnovile napadov na Iran, je pa zagrozil, da bo – če ne bo po njegovem – v Iranu­ »treba uporabiti kladivo«. Trump se je v soboto po telefonu pogovarjal z za zdaj še izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem, ki ga že več tednov intenzivno nagovarja k novi seriji skupnih napadov na islamsko republiko. Tako Trump kot Netanjahu sprejemata odločitve o Iranu v korelaciji z domačimi volitvami.

Velik del izraelske politike in javnosti se – ne glede na rezultate parlamentarnih volitev pred tednom dni – zavzema za nov val napadov na Iran, v ZDA pa je drugače. Kaos v Perzijskem zalivu je zaradi visokih cen nafte in številnih drugih izdelkov v ameriških trgovinah že pred meseci postal notranjepolitična tema, vojna proti Iranu naj bi precej oslabila republikansko stranko (v njej ni enotnosti o novih napadih na Iran).