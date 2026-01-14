Kaj lahko v Iranu pričakujemo v naslednjih dneh?

Protesti v Iranu se nadaljujejo. Režimsko nasilje se stopnjuje. Velik del Irana je zaradi komunikacijske blokade odrezan od sveta. Iranski zunanji sovražniki – na čelu z Združenimi državami in Izraelom – poskušajo ugrabiti proteste ter jih izkoristiti za dolgo načrtovano menjavo režima. Obstaja možnost zunanje vojaške intervencije, ki bi lahko zamajala regijo. Kaos se zaostruje. Vprašanja in odgovori.

Je možnost ameriškega oziroma izraelskega vojaškega posredovanja realna?

Ne pozabimo, da so ZDA pred pol leta bombardirale iranske jedrske cilje in tesno sodelovale z Izraelom, medtem ko je ta vodil (tudi) vojno proti Iranu. Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu bo naredil vse, da bo prijatelja Donalda Trumpa prepričal o nujnosti vojaškega posredovanja v Iranu in nasilne zamenjave režima. To, zadnje, je gotovo tudi ameriški cilj. Pričakovati je, da se bodo stvari odvile hitro. Zdi se namreč, da militaristično-kolonialna ekipa v Beli hiši – s stalnimi pobudami iz Izraela – le išče povod za začetek večje vojaške intervencije. Ironično je, da iranski režim s stopnjevanjem nasilja in neusmiljenim bojem za lastno preživetje igra igro svojih največjih nasprotnikov. Svetovna diplomacija je le še puhla besedna zveza.